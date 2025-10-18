妻が不倫を疑うきっかけは「夫と姪っ子のお風呂」！だらしない夫と小悪魔姪の危険な関係にイラッ＆怒り【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
衝撃的な設定とスリリングな展開で話題の漫画『姪っ子と夫が不倫するのは当たり前ですか？』（原作：サレ妻miku／作画：矢野恵）。物語は冒頭から不穏な空気が漂い、最後には衝撃的な結末が待っている。今回は、作画を担当した矢野恵さん(@yano_megum)に、制作の舞台裏やキャラクターづくりの工夫について聞いた。
矢野さんは、最初に原作を読んだときの印象について、「夫と姪っ子が不倫関係になるなんて信じられませんでした。仲のよい親族もいるなか、不倫にまで発展していたらたまりませんよね。読み進めていくと個性的な登場人物に引き込まれますし、予想もつかない真相が待っていて、最後まであっという間に読んでしまいました」と語った。
登場人物のビジュアル化にあたり特に意識した点として、「主人公のワコは自立した女性のイメージを持ちつつも、親しみやすい柔和な雰囲気を意識しました」と話す。それに対して姪っ子のミサトは、「いかにも量産型女子というイメージで、今どきの若い女の子の要素を詰め込んでいます。そんな小悪魔のような姪っ子に、夫のタクはデレデレ状態ですから、タクは自然とだらしない印象の男性像になりました」と、キャラクターデザインの意図を明かした。
冒頭の雰囲気づくりで工夫した点について、「夫と姪っ子があやしい雰囲気だということを、読者の皆さんに感じてほしいと思いました。ワコが二人の関係を疑うきっかけとなったお風呂のエピソードは、原作でも印象的です。漫画では最初にこのシーンを持ってきて、夫と姪っ子の言動にモヤモヤしながら読み始めてほしい狙いがありました」と語る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。