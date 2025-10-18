timeleszの寺西拓人が17日、東京・新宿の紀伊国屋ホールで舞台「『新 画狂人北斎』―2025―」の初日を迎えた。

俳優の西岡徳馬が主演で、葛飾北斎役を演じる。寺西は北斎に憧れを持ちながらも、立場上、牙をむいていく鳥居耀蔵役。2人は寺西の初主演映画「天文館探偵物語」以来、2回目の共演。西岡は寺西を「テラ」と呼び、「凄く感性豊かな男で、頭も良いし、本当に褒められる人格。そういう相手に出会えて幸せ」と絶賛した。大先輩からの言葉に「光栄でございます」と感謝。「今回がっつり2人だけでお芝居する機会もある。稽古中も常に僕の演じる役の気持ちが動くか、セリフまで考えてくださり、日々楽しかったです」と振り返った。

演出の宮本亜門氏は「僕はまず寺西さんの芝居を舞台で見て大感動して、ただ存在することができる役者がいたって言って興奮して、徳馬さんとやろうっていうことから始まった」と寺西の存在が今回の上演に結びついたことを明かした。

寺西は時代劇の経験が少なく、「今までやったことないことを全部やらせるのが今回の目的。役もそうだけど、かつらもあらゆるものも最初にちょっと戸惑ってました。とにかく徹底的にそしてだいぶ細かいことをしつこく言った」と徹底的に宮本流の演出をたたき込んだ。

それに対する寺西の反応にも「人が良いから僕が“NO”と言うと“ありがとうございます”と言う」と感動。「よくぞチャレンジをしてくれて、全身全霊で飛び込んでくれた」と称えた。東京公演は22日まで同所で。