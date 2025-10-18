俳優の渡辺謙（65）が17日に放送されたテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。映画で共演も「触れなかった…神々しくて」という女優を明かした。

渡辺は映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人、31日公開）で共演する俳優・坂口健太郎とお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子とともに、新橋の「ニュー新橋ビル」を訪れた。

3階フロアに店舗を構えていた「昭和ブックカフェ」を訪れた。同店は昭和の漫画や雑誌などが楽しめる場所となっている。入店し、大久保は「これちなみに店長さん、謙さんが携わった作品か何かあったりしますか?」と尋ねた。

案内された場所は日本映画コーナー。すると、渡辺は「ほら」と手に取ったのは映画「瀬戸内少年野球団」の冊子。「夏目さんだよ」と同映画で中井駒子役を演じた女優・夏目雅子さん（1985年死去）が表紙を飾っていた。

「僕のデビューだよ」と懐かしそうにページをめくる渡辺。そこには映画のワンシーンが載っていたようで「これ僕が横恋慕してるとこ。夏目さんに」と説明。大久保は「うわ…かわいい。キレイ。透明感凄い」と夏目さんの美しさにくぎ付け。

渡辺も「凄いキレイだった。本当にね…夜這いして襲うんだけど…触れない…神々しくて」と明かした。また当時のシーンについて「夏目さんは、やっぱりそういうシーンだからっていって、ワンカップをちょっと飲んでたらしいんだよね。ちょっとポーッとしたくて」と秘話を明かした。