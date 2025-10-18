俳優西岡徳馬（79）が17日、都内の紀伊国屋ホールで、主演舞台「『新 画狂人北斎』−2025−」（17〜22日、同所など）のゲネプロ取材会に臨んだ。

「画狂人北斎」として17年に朗読劇が上演され、ストレートプレイの舞台作品で19年、21年、23年とブラッシュアップしてきた。今作は同じ宮本亞門氏（67）演出で脚本を完全リニューアル。西岡演じる江戸後期の絵師・葛飾北斎と、timelesz寺西拓人（30）演じる南町奉行・鳥居耀蔵の対立を軸に描く。

西岡は「ストーリーが一新してバージョンアップした。北斎が何を考えていたのか。どれだけ絵が好きなのか。どれだけわがままな男だったのか。深いところまで描いている」。ゲネプロを終えて「てら（寺西）とバッチリかんだな、セッションできてるなって感じでできました。いい相手役ができたんで、好敵手って感じでジャムセッションやっていきます。楽しみです」と自信を見せた。

寺西とは映画に続く共演で1カ月間、稽古を共にした。「感性豊かな男で頭もいい。褒めちぎってもな。でも本当に褒められる人格だしね」とべた褒め。これを受けて寺西は「光栄でございます。もっとブラッシュアップしていきたい」と喜んだ。

鳥居は北斎を慕いつつも立場上、牙をむき始めるという役どころ。初の本格的な時代劇挑戦で、着物の着方から歩き方まで全てが勉強の日々だったという。自身のまげ姿に「最初にこのカツラを付けたときは不安で、これで合っているのか？ というのはありました。今は合っていると思います。新鮮に楽しんでおります」と笑い、メンバーの観劇も「来てくれるんじゃないですか。と楽しみにしています」と話した。

東京公演後に長野、石川、大阪、北海道、大分、熊本、京都、山口を回り、11月30日まで全国12カ所で31公演を行う。寺西は地方公演で西岡に「飲み方の秘訣（ひけつ）」を教えてほしいそうで「映画の時にお食事に連れて行っていただいて、遅くまで飲んでいたのに次の日の撮影にシャキッと臨まれていた。その秘訣（ひけつ）を盗めたら」と話した。

西岡は「寝ても覚めてもこの数カ月、ずっと北斎の気持ちでやってましたね」と今作への熱量を明かす。「世界中の誰もが知ってる葛飾北斎。みんなで磨きをかけて、もっと素晴らしいものになるんじゃないか。お客さんの反応を見て教わることってあるんですね。そういうことをやりながら、31回最後まで完走したい」と意気込んだ。雛形あきこ（47）と廣瀬智紀（38）も出席した。