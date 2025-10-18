ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３０）が１７日、東京・紀伊國屋ホールで開幕した舞台「新 画狂人北斎‐２０２５‐」（２２日まで、同所など）の取材会に出席した。

２０１７年に宮本亞門氏が演出し、墨田北斎美術館や英・大英博物館などで初演。２１、２３年にも上演された。今回も宮本氏の演出だが、葛飾北斎と幕臣・鳥居耀蔵の対峙（たいじ）を軸に展開するストーリーにリニューアルした。主演の西岡徳馬（７９）が北斎を、寺西が耀蔵を演じる。

寺西は、本格的な時代劇に初挑戦。「所作の先生に教わったり、徳馬さんにもたくさん教わりました。歩き方から何まで学びの日々でした」と充実の表情を浮かべた。役では、グレーの着物にまげ姿。「初めてかつらをつけた時に不安でした。これであっているのかというのは正直ありました。スタッフさんが僕と同じ顔をしていて、その時は合っていなかったのでサイズ感を変更しました。（今は）新鮮で楽しんでおります」とほほ笑んだ。

もともと、宮本氏が寺西の芝居を見て、「ただ存在することができる役者がいたと大興奮した」ことがきっかけで、同作への起用につながった。宮本氏は「寺西君が今までやったことないことを全部やらせるのが僕の目的。徹底的に細かいことまでしつこく言いました。寺西君は人がいいから『ありがとうございました』って」と謙虚に挑む姿勢をたたえた。

寺西と西岡の共演は２度目。西岡は「テラは去年も映画で会って知っていました。感性が豊かな男。鳥居のセリフじゃないけど、『ほめちぎってもな』。本当にほめられる人格。とても幸せです。そういう相手役に巡り合えて」と語った。

９月１６日から今作の稽古がスタートし、５日に西岡が７９歳の誕生日を迎えた。１９７０年に文学座の門をたたいてから５５年。これまで芝居に満足したことは「ないです」とキッパリ。続けて「満足するなんて言えない。いつも下手だなって思います。ダメ出しをもらうと、ありがとうございます。違うと言われたら、ありがとうございます」と明かせば、寺西は「『まだ足りねえ』ってここまでの方が言うなら、こちらはもっと足りない。尊敬します」。４９歳上の大先輩から刺激を受けたようだ。