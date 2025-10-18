ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２４０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均 46193.13（+240.89 +0.52%）
ナスダック 22647.30（+84.76 +0.38%）
CME日経平均先物 48325（大証終比：+775 +1.61%）
欧州株式17日終値
英FT100 9354.57（-81.52 -0.86%）
独DAX 23830.99（-441.20 -1.82%）
仏CAC40 8174.20（-14.39 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.033）
10年債 3.999（+0.025）
30年債 4.598（+0.013）
期待インフレ率 2.275（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.094（+0.017）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.46（0.00 0.00%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4235.50（-69.10 -1.61%）
ビットコイン（ドル）
106620.88（-1265.39 -1.17%）
（円建・参考値）
1604万4310円（-190416 -1.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
