ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は２４０ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:05）（日本時間03:05）
ダウ平均　　　46193.13（+240.89　+0.52%）
ナスダック　　　22647.30（+84.76　+0.38%）
CME日経平均先物　48325（大証終比：+775　+1.61%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9354.57（-81.52　-0.86%）
独DAX　 23830.99（-441.20　-1.82%）
仏CAC40　 8174.20（-14.39　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.033）
10年債　 　3.999（+0.025）
30年債　 　4.598（+0.013）
期待インフレ率　 　2.275（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.531（+0.030）
カナダ　　3.094（+0.017）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.46（0.00　0.00%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4235.50（-69.10　-1.61%）

ビットコイン（ドル）
106620.88（-1265.39　-1.17%）
（円建・参考値）
1604万4310円（-190416　-1.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ