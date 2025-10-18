“画家・浜田雅功先生”初の個展、自分なりに一生懸命描いたので「素通りだけはやめて」
お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）による初の個展「空を横切る飛行雲」が、10月19日から12月21日まで、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催される。これに先立ち、10月16日にはオープニングセレモニーが開かれ、浜田雅功が出席した。
セレモニーには、“画家の浜田雅功”本人に加え、本展の豪華クリエイティブチームが登壇。展覧会の幕開けを華々しく祝った。
セレモニーの冒頭「画家・浜田雅功先生にご登壇いただきます」と紹介されると、舞台裏から「ハハッ！」と浜田先生の甲高い笑い声が響き、会場は一気に和やかな雰囲気に。ヴァイオリニストの生演奏に乗って登壇した浜田先生は、自身が描いた作品「最後の晩餐」を背に、こう挨拶した。
「皆さん後ろの絵を見ながら半笑いですが、自分なりに一生懸命描いたつもりでございます。ここに至るまで、たくさんのスタッフに関わっていただき、やっとたどり着きました。今日はお越しいただきありがとうございます」
続いて、浜田先生が描いた原画をもとに彫刻家が制作した立体作品「ライオン」の「目入れの儀」が行われた。完成した立体作品を見た浜田先生は「立体にするといいですね」と感心しつつも、「（指の）数が全然違うし、ずっと（しっぽのような部分を指して）『これなんやねん！』って思っていました」とコメントし、笑いを誘った。
テープカットには、浜田先生に加え、高須光聖氏（企画・監修）、北原和規氏（クリエイティブ・ディレクター）、宮地敬子氏（dot architectｓ・会場構成）、そして藤原寛氏（吉本興業株式会社代表取締役副社長）が登壇。
浜田先生とは幼馴染である高須氏は、「昨夜、会場を見させていただいたんですが、すごく見応えが“ない”んですよね」と、らしさ溢れるコメントで会場を驚かせる。「でも、100枚の絵を見て、最後の部屋に入ったときに、スタッフ全員が『うわ、ええかも』って言い出したんですよ。100枚見た後に感じるものがある……これはすごい個展だなと思いました」と、独特の視点で見どころを語った。
セレモニーの最後には「作品を手がけるうえで意識したことは？」との質問に、浜田先生は「見てくれる方にどこまで伝わるのかと思っていました。作品を素通りされるのは心外なんですよ（笑）。『これはなんなんだ』と一枚をじっくり感じとって、次に進んでほしい。素通りだけはやめてほしい。100枚描いていますから！」と話した。
個展のタイトル「空を横切る飛行雲」にはどんな想いが込められているのかという質問には「実はこちらのタイトルは、通っていた尼崎市立潮小学校・校歌の冒頭の歌詞からとられたものなんです」と説明し、「いまだに記憶している」という校歌を熱唱。会場の笑いを誘った。
会場ではグッズショップ「雑貨 はまだショプとし」にて公式図録やストリートブランド・SAPEurとのコラボグッズが販売されるほか、本人命名のコラボカフェ「喫茶 はまだまさとティー」もオープンするなど、多彩な企画が用意されている。
