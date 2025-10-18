8人組女性アイドルグループ「アキシブproject」のメンバー・美山ひなが持病の症状悪化に伴い、同グループを卒業することを17日、公式Xで発表した。

同グループの公式Xは17日の午後10時に「アキシブproject 美山ひな卒業のお知らせ」として更新。文書の画像には「この度、メンバーの美山ひなが持病の症状悪化により、再度医師の診断を受けた結果、一定期間の療養に専念する必要があると診断されました」と発表した。

この診断結果に伴い「本人とも慎重に協議を重ねた結果、体調面を最優先に考慮し、活動辞退の申し出を受ける運びとなりました」とし「これに伴い、本日をもってアキシブprojectを卒業することとなりましたことをご報告申し上げます」と経緯を説明した。

突然の卒業発表に「関係者の皆さまならびにこれまで応援して下さったファンの皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

今後のグループ活動については「引き続きメンバー・スタッフ一同力を合わせて活動を続けてまいりますので、アキシブprojectへの変わらぬご声援を承りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。