「寒くなってきた」となる前に！【GU】大人が狙いたい♡「秋冬アウター」

30℃超えの日が続いていたと思ったら、ある日突然寒くなって、いまの服装に合うアウターがない……。そうなる前に、今年の秋冬に持っておきたいアウターをチェック！【GU（ジーユー）】には、大人のスタイルに旬のムードを演出できる優秀モデルが目白押し。幅広いテイストの豊富なラインナップも魅力です。今年の秋冬は、気温の変化に焦らずおしゃれを楽しめるよう、早めのアウター準備をぜひ。

天候の変化に対応するマンパ

【GU】「マウンテンパーカ」\3,990（税込）

秋の肌寒い日、さっと羽織るのにぴったりな「マウンテンパーカ」は、すっきりとしたデザインで大人コーデにもマッチ。色もベーシックな黒・グレーに加えてパステルカラーがあるので、羽織っても軽やかで今季らしい着こなしを楽しめそうです。公式サイトによると「軽い雨などの水を弾く効果が長持ちする耐久撥水機能付き」とのことで、突然の雨にも心強い味方になってくれるはず。

クラシカルなレザー調ブルゾン

【GU】「フェイクレザーハリントンジャケット」\5,990（税込）

継続中の古着人気に伴って、クラシカルなアイテムを取り入れるスタイルは秋冬も続く予感。アメカジスタイルに合わせる王道コーデも間違いなさそうですが、大人世代におすすめなのは、きれいめコーデのハズしに使うテクニック。フェミニンなワンピースの羽織にあえてレザー調のブルゾンを合わせれば、抜け感につながって格段におしゃれ度がアップしそうです。

ショート丈でボリューミーなもこもこアウターを攻略

【GU】「フラッフィーブルゾン」\2,990（税込）

ぬいぐるみのようなもこもこ感が愛おしい、毛足が長い生地を使ったブルゾン。秋冬はもこもこが気になるものの、ボリューミーなアウターはバランスを取るのが難しいことも。こちらはショート丈なので、重くなりすぎずに着こなせそう。スカートにもパンツにも合わせやすいうえに、腰位置を高く見せる効果も期待できます。

ふんわりメルトンコートはテイスト問わずおすすめ

【GU】「コージーメルトンケープコート」\7,990（税込）

ふんわりなめらかなコージーメルトン素材を使ったコート。肩まわりはコンパクトに、裾に向かって広がっていくシルエットがポイントです。ボトムスはシルエットを問わず合わせやすそう。カジュアル、きれいめを問わず活躍してくれる1枚です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N