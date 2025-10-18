ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１３０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 46082.75（+130.51 +0.28%）
ナスダック 22586.16（+23.62 +0.10%）
CME日経平均先物 48245（大証終比：+695 +1.44%）
欧州株式17日終値
英FT100 9354.57（-81.52 -0.86%）
独DAX 23830.99（-441.20 -1.82%）
仏CAC40 8174.20（-14.39 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.455（+0.031）
10年債 4.001（+0.027）
30年債 4.602（+0.017）
期待インフレ率 2.273（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.093（+0.016）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.40（-0.06 -0.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4216.50（-88.10 -2.05%）
ビットコイン（ドル）
106620.06（-1266.21 -1.17%）
（円建・参考値）
1603万8856円（-190476 -1.17%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
