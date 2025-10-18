ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は１３０ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　46082.75（+130.51　+0.28%）
ナスダック　　　22586.16（+23.62　+0.10%）
CME日経平均先物　48245（大証終比：+695　+1.44%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9354.57（-81.52　-0.86%）
独DAX　 23830.99（-441.20　-1.82%）
仏CAC40　 8174.20（-14.39　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.455（+0.031）
10年債　 　4.001（+0.027）
30年債　 　4.602（+0.017）
期待インフレ率　 　2.273（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.531（+0.030）
カナダ　　3.093（+0.016）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.40（-0.06　-0.10%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4216.50（-88.10　-2.05%）

ビットコイン（ドル）
106620.06（-1266.21　-1.17%）
（円建・参考値）
1603万8856円（-190476　-1.17%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ