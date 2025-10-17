妻じゃ物足りないんだ…。男が「不倫相手に求めていること」とは
「男は浮気する生き物」という言葉があるように、男性は結婚していても他の女性になびきやすいです。では、なぜ男性は不倫をするのでしょうか？ そこで今回は、男性が「不倫相手に求めていること」に迫ってみましょう。
｜癒し
不倫する男性の多くは、不倫相手に癒しを求めています。もしかしたら男性は家で居場所を失っていたり、妻に見下されていたりといった現実に耐えられないのかも知れません。
｜刺激
不倫相手に刺激を求める男性は少なくありません。マンネリした生活に飽きて、「ドキドキ」「ワクワク」が欲しくなるのでしょう。つまり、「会話がなくなってきた」「いつも同じ毎日になっている」という状況だと男性が刺激不足に陥りやすいと言えます。
｜「男性」として見られたい
結婚して夫の存在に慣れてくると、妻は夫を「男性」として意識しなくなるもの。でも、そこで寂しさを感じている男性は少なくないのです。その結果、「男として見てもらいたい」「男としての価値を試したい」と思い、不倫することもあります。
｜現実逃避
現実に疲れて、「仕事をやめたい」「息抜きしたい」と男性が思っていても、それを妻に堂々と言える男性は少ないもの。そんな妻に言えない男性の中には現実逃避のために他の女性を求めてしまうのです。
男性が不倫相手に求めることを妻が与えることができれば、夫が不倫に走るのを抑止できます。「不倫する夫が悪い」と男性ばかり責めるだけでなく、妻としても自分にできることやしなければいけないことを考えていきましょうね。
