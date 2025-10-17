気づけば“都合のいい関係”。「自己中男子」に引っかかりやすい女性の特徴
恋のはじまりは甘くても、気づけばあなたばかりが我慢していることも。そんな“自己中男子”との恋に疲れた経験ありませんか？そこで今回は、そんな「都合のいい関係」に陥りやすい女性の特徴を解説します。
「優しさ＝愛情」と勘違いしてしまう
自己中男子ほど、最初は甘い言葉で近づいてきます。「心配してるよ」「君のためだよ」なんてセリフで、支配を“優しさ”にすり替えるのが上手。でも、本当の優しさは、あなたをコントロールしないものです。もし彼の言葉に“息苦しさ”を感じるなら、それは支配されているサインかもしれません。
「尽くす＝愛される」と信じている
彼のために料理を作る、予定を合わせる、愚痴を聞く--。一見、愛情深い行動ですが、相手が“自己中男子”の場合、その優しさは都合よく利用されてしまいます。「こんなにしてあげてるのに…」と虚しさを感じたら、それは“尽くしすぎ”のサイン。恋愛はどちらかが一方的に奉仕する関係ではなく、お互いが与え合う関係であるべきです。
「嫌われたくない」が口ぐせになっている
「怒らせたくない」「重いと思われたくない」。そう思うあまり、自分の意見を飲み込んでしまう女性も、自己中男子に引っかかりやすい傾向があります。男性に合わせ続けるうちに、関係の主導権を奪われ、いつの間にか“彼の都合で動く人”になってしまうのです。
自己中な男性と恋愛は、いつの間にか自分の心をすり減らすものへと変わっていきます。今回挙げた恋愛傾向があるなら、早速改善に努めてみてくださいね。
