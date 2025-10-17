「実は迷ってて…」男性の真剣な相談は“本命行動”である理由
「実は迷ってて…」「転職しようか考えてるんだ」など、男性から“人生相談レベル”の相談を持ちかけられたことありませんか？一見ただの雑談に聞こえても、実はこれ、本命女性にしか見せない真剣モードの可能性があるんです。そこで今回は、男性が真剣な相談をするのは“本命行動”である理由について解説します。
“迷い”を見せるのは、信頼の証拠
男性は本能的に「弱みを見せたくない」生き物ですが、それでも将来や仕事の悩みを打ち明けるのは、あなたを心から信頼しているということ。つまり、「彼女なら受け止めてくれる」と感じているのです。それだけ、あなたとの関係は男性にとって特別なものになっています。
意見を求めるのは、“人生に関わってほしい”サイン
「どう思う？」「君だったらどうする？」と意見を聞くのは、単にアドバイスがほしいからではありません。“意見を聞く＝自分の人生に影響を与えてほしい”というサインなのです。あなたが自分にとって特別な存在であることを暗に伝えたいのでしょう。
“未来”を含む話題は、あなたとのこれからを想定している
「引っ越したら会うの大変かな？」「転職したら時間取れなくなるかも」などの言葉も本命サインと見て間違いありません。男性は自分に起きる変化を、あなたがどう受け止めるかを気にしているんです。それは無意識のうちに“あなたとのこれから”を想定している証拠と言えます。
男性が真剣な相談をするのは、あなたと本気で関わりたいと思っているからこそ。「実は迷ってて…」の一言は、彼の中であなたが“特別な存在”である証拠なのですよ。
