恋愛対象に見てもらえない。「いい子止まり」で終わる女性の特徴
「いい子とは言われるのに、告白されない」――。そんな“いい子止まり”の関係、経験ありませんか？実は、恋愛対象になれない女性には、共通する“無意識のクセ”があるんです。そこで今回は、男性が「いい子だけど恋愛はナシ」と感じてしまう女性の特徴を紹介します。
優しすぎて“刺激”がない
相手の気持ちを考えすぎて、なんでも「いいよ」と受け入れていませんか？たしかに優しさは魅力ですが、恋愛の世界では“物足りなさ”につながることも。男性は「安心」よりも「ドキッとする瞬間」に惹かれやすいもの。たまには自分の意見をはっきり伝えたり、冗談を交えたツッコミを入れて、心に残る会話を意識してみましょう。
“完璧すぎて”近寄りがたい
身だしなみも仕事も完璧な女性ほど、男性は「自分なんかじゃ釣り合わない」と感じがち。実は、完璧さよりも“親しみやすさ”の方が恋愛では強みになります。小さなミスを笑いに変えたり、弱みを素直に見せることで、男性を「守ってあげたい」という気持ちにさせましょう。
“女らしさ”を出さない
長く友達関係が続くほど、「女として見られない」状態になりやすいもの。会話中に少し目を合わせる、髪を耳にかけるなど、さりげない仕草で“女性らしさ”を漂わせるだけでも印象は一変します。彼の中の「友達」カテゴリーから抜け出すきっかけとなるはずです。
単なる“いい子”で終わるか、“特別な人”になるかは、ほんの少しの差。優しさはそのままに、“女性としての魅力”を自然に見せることを意識してみてくださいね。
