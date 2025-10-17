心当たりあったら改善あるのみ！モテる男性ほど「本気で相手にしない女」の特徴
いつもいい感じまではいくのに、なぜか本命になれない――。そんな恋が続くなら、もしかして“モテる男性ほど避けがちなタイプ”に当てはまっているのかも。彼らは見た目やノリだけで恋人を選びません。そこで今回は、モテる男性ほど「本気で相手にしない女」の特徴を紹介します。
自己肯定感が低い
どんなに外見を磨いても、「私なんて」「どうせ好かれないし」と自信のない発言をする女性は、モテる男性から見ると“面倒くさい”印象に。彼らはポジティブで自立した女性に惹かれる傾向が強く、ネガティブ思考に引きずられる関係を嫌います。
恋愛に全エネルギーを注ぎすぎる
LINEの返事を待って一喜一憂、予定を全部彼優先にしてしまう……。そんな“恋愛依存型”の女性は、モテる男性からすると“重い”存在。彼らは恋愛を“人生の一部”として楽しむタイプが多く、四六時中自分のことを考えてほしいとは思っていません。
自己犠牲をする自分に酔っている
「彼のために何でもしてあげたい」という気持ちは素敵。でも、そんな“尽くす自分”に酔ってしまうと“便利な女”扱いされることも。モテる男性ほど、そうした自己犠牲を独りよがりに感じて、情は持っても恋心は抱きません。
モテる男性を本気にさせるには、相手を変えるより“自分を整える”ことが先。もし心当たりがあるなら、今日から少しずつ「自信・余裕・自己尊重」を取り戻せば、恋の流れはきっと変わっていくはずですよ。
