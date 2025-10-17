紫外線は１年中降り注いでいるから。秋冬も【UVケア】を怠ってはいけない理由
「もう日差しも弱くなったし、日焼け止めはお休みでいいかな？」という油断こそ、肌の老化を早める原因の１つ。実は紫外線は、真夏だけでなく秋や冬にも容赦なく降り注いでいます。特に肌のバリア機能が低下しやすいこの季節は、少しの紫外線でもダメージが蓄積しやすい時期。そこで今回は、秋冬も【UVケア】を怠ってはいけない理由を解説します。
紫外線は“冬でも”70％以上届いている
紫外線には「UVB（短波）」と「UVA（長波）」の２種類があります。夏場に日焼けや炎症を起こすのは主にUVBですが、肌の奥深くまで届いて“シワ・たるみ”を引き起こすのはUVAの方。このUVAは、冬でも夏の約70〜80％もの紫外線が地上に届いているんです。
乾燥＋紫外線＝ダメージ加速の悪循環
秋冬は湿度が下がり、肌が乾燥してバリア機能が低下しやすい季節。そこに紫外線が加わると、肌内部の水分が奪われてキメが乱れ、くすみやシミができやすくなるのです。
乾燥対策とUVケアは、実はセットで考えることが大切。朝のスキンケアの最後に、保湿力の高い日焼け止めミルクやUV下地を重ねるだけで、肌の防御力がグッと高まります。
“おうち時間”でも塗るのが正解
紫外線A波はガラスを通過し、室内でも肌に届きます。リモートワークや家事中、窓際で過ごす時間が多い人ほど注意が必要です。
外出しない日でも、SPF20〜30程度の軽めの日焼け止めや、UVカット機能のある化粧下地を使うようにしましょう。紫外線をブロックしながら、保湿とトーンアップも叶う“多機能系アイテム”を選ぶと時短も叶います。
日焼け止めは１年を通した基本のスキンケア。秋冬の紫外線は気づきにくい分、その積み重ねが肌の明暗を分けます。まずは日焼け止めを“塗らない日”をつくらないことを心がけていきましょうね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIを利用して作成しています