“待つ恋”はもう古い？自分から動く女性の方が恋愛成就する「理由」
「彼から誘ってくれたらいいのに」「私から動くのはなんか負けた気がする」などと“待つ恋”をしていませんか？でも、恋愛をうまく進めている女性ほど“自分から動く”傾向があるんです。そこで今回は、“受け身女子”より“行動する女性”の方が恋を叶えやすい理由を紹介します。
“行動する女性”は「印象に残る」
恋の始まりでは、「誰よりも印象に残ること」が一番の大事。ちょっとしたメッセージや、笑顔で話しかける一歩が、彼の中にあなたの存在を刻みます。受け身のままでは“ただのいい人”で終わってしまう可能性が出てきます。
“待つ恋”はチャンスを逃しやすい
「脈があるなら向こうから来るはず」と思い込むのはNG。多くの男性は、女性から少しでも“自分への好意のサイン”がないと踏み出せません。だからこそ、「また話したいな」「次はいつ会える？」といった一言を伝えることが大事。チャンスをつかむには、自分からきっかけを作りましょう。
結局“素直な人”が一番モテる
今の恋愛トレンドは、“駆け引きよりも誠実さ”。無理に焦らしたり、連絡を我慢したりするよりも、「会いたい」「楽しかった」と素直に伝える方が男性の印象に残ります。しかも男性は“自分といる時間を楽しんでくれている”と感じると、一気に心の距離を縮めてくるものです。
「男性からのアクションを待つ」より、「自分から動く」方が恋のチャンスは確実に増えます。なので、気になる男性ができたら、まずは何か行動を起こすことを意識してみてくださいね。
