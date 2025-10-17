こんな誘い文句に要注意。浮気性な男性がよく口にする「セリフ」
できるなら、女性としては浮気性の男性とは交際したくないというのが本音でしょう。
しかし、どんな男性もなかなか本性を見せないものですし、最初の印象だけでは浮気性かどうか判断が難しいのが現実。
そこで今回は、浮気性な男性がよく口にする「セリフ」を紹介するので、男性の本性を見極める参考にしてみてください。
「パートナーとあまりうまくいっていないんだ」
気になる男性から「パートナーとあまりうまくいっていないんだ」と打ち明けられるように言われると、自分にもチャンスがあるかもと思ってしまいがち。
「もっと前に出会っていれば…」
気になる男性に「もっと前に出会っていれば…」などと言われると、「本音では私と付き合いたいんだな」と感じてしまうことも。
でも、これもまた男性からすれば、現状のパートナーとの関係性はそのままに、あなたとは秘密の関係を結びたいという意図が隠されている可能性大です。
「男女の間でも友情は成立する」
意中の男性が「男女の間でも友情は成立する」といったセリフを口にするタイプだとすれば、要注意人物かも知れません。
なぜなら、そういう男性と付き合ったところで、「友達だから…」と他の女性との交友をやめないでしょうし、平気で自分以外の女性と２人きりで食事や遊びに出かけたりする可能性が高いと言えます。
今回紹介したセリフを平気で口にするような男性が浮気性という可能性は非常に高いですし、彼女以外の女性とは一線を置くような行動も期待できないでしょうから、交際するかどうかは慎重に判断するようにしてくださいね。
