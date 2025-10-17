【2025クリスマスコフレ】RMK“フローラルシトラス”香る限定コレクションで冬の肌を贅沢ケア
そろそろ心がときめく【2025クリスマスコフレ】の季節。限定アイテムの中でも注目は、RMKの“フローラルシトラスコレクション”。フレグランスのように香り立つハンドセラムとボディミルクは、まるで香りで包み込むような贅沢なケアを叶えてくれます。乾燥が気になるこれからの季節、肌も気分も満たしてくれるRMKの限定コレクションを早めにチェックしてみましょう。
高揚感に満ちた“フローラルシトラス”の香りで、ケアタイムを特別に
10年以上愛され続けるRMKのスキンケアアイコン「Wトリートメントオイル」から着想を得た、フローラルシトラスの香り。今回、その香りを堪能できるボディ＆スキンケアアイテムが数量限定で登場しました。シトラスの爽やかさにフローラルの華やかさ、そしてバジルやクローブのスパイスが重なり、甘すぎない奥行きを演出。まるで香水のように気分を解きほぐしてくれます。
▲RMK メルティング ハンドセラム＜FC＞ 60g ￥3,850（税込） ※数量限定発売
ハンドセラム「メルティング ハンドセラム」は、ベタつかずふっくら感が続く理想の質感。さらっとなじむのに、爪先までつやめく保湿力が魅力です。スマホやPC操作の合間にも使える軽やかさで、忙しい日常の“癒しのリセットタイム”を演出します。
オイル発想のボディミルクで、乾燥知らずのツヤ肌に
もう一つの注目アイテムは、肌にのばした瞬間に“ミルクからオイル”へと変化する「メルティング ミルキィオイル」。リッチなのに軽やか、うるおいとツヤの両方を叶える新感覚のテクスチャーです。
▲RMK メルティング ミルキィオイル＜FC＞ 150mL ￥4,950（税込） ※数量限定発売
使うほどに肌と一体化するようになじみ、全身をしなやかに仕立ててくれるのが特徴。香りとともに包まれる幸福感は、まさにホリデーシーズンのご褒美。乾燥が気になるこれからの季節にも、ぴったりのボディケアです。
Wトリートメントオイルの現品入り“スキンケアキット”も登場
さらに、フローラルシトラスの香りをより深く堪能できるスキンケアキットも数量限定で登場。「Wトリートメントオイル」の現品に、ローションとクリームのミニサイズがセットになっています。
▲RMK Wトリートメント スペシャル スキンケアキット I＜内容：Wトリートメントオイル（50mL／現品）、Wトリートメントローション（30mL／ミニサイズ）、Wトリートメント オイルインクリーム（8g／ミニサイズ）＞ ￥6,050（税込）
乾燥やハリ不足にアプローチし、ツヤと透明感のある素肌を育むライン使いは、特別な季節のケアに最適。香り、テクスチャー、うるおいの三拍子がそろったこのキットで、冬の肌をアップデートしましょう。
乾燥が気になる冬こそ、香りをまといながらのスキンケアで心まで満たされたい季節。RMKの“フローラルシトラスコレクション”で、手肌もボディもつややかに整え、冬のケアタイムを幸せなひとときに変えてみてはいかがでしょうか。＜text：Hiromi Anzai photo＆問：RMK Division 0120‐988‐271＞