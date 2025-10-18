「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）の第３戦はドジャースが３−１でブルワーズに勝って３連勝とし、２年連続のワールドシリーズ進出にあと１勝に迫った。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、先制点に導く右線三塁打。大谷は１７日の第４戦に先発登板する。

右翼線際を転々とする打球を見て一気に加速した。初回。大谷がカウント１−２と追い込まれながら左腕アシュビーの投じた外角低めのスライダーに食らいつき、三塁を陥れた。

ポストシーズン（ＰＳ）では球団４８年ぶりとなる先頭打者三塁打。次打者ベッツの右中間二塁打で先制のホームを踏み、チームを勢いづけた。

しかし、その後の３打席は沈黙。五回と七回の打席では連続三振を喫し、本拠地が大きなため息に包まれた。

ＰＳ９試合の打率は・１５８（３８打数６安打）。レギュラーシーズンで５５本を記録した本塁打は８戦、４０打席連続で止まっている。

波に乗り切れない状態が続いているが、ロバーツ監督は「彼は球界最高の打者の一人。チームにとって大きな存在だ。私はいつも彼に賭けている」と全幅の信頼。敵将のマーフィー監督も「危険な存在に変わりはない。偉大な打者は一瞬で調子を取り戻す」と、警戒心を解くことはない。

第４戦に投打同時出場する。１３日ぶりの先発マウンド。二刀流の本領を発揮してチームを２年連続ワールドシリーズへ導くつもりだ。