アジア市場に続いて銀行株の下げ目立つ＝欧州株概況



きょうの欧州株式市場は総じて軟調。 終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比８１．５２ポイント安の９３５４．５７ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比１４．３９ポイント安の８１７４．２０ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比４４１．２０ポイント安の２万３８３０．９９ポイントとなっている。



前日の米株安の流れがアジア市場でも目立ち、欧州市場でも継続。銀行株などが売られた。



独ダックスは金融株の資本財などの下げが重石。自動車部品のコンチネンタル、特殊化学のブレンタークなど堅調。軍需大手ラインメタル、銀行大手ドイツ銀行などの下げが目立った。



英FTも銀行、資本財など軟調、素材も売りが目立った。銀行大手ＨＳＢＣやバークレイズ、自動車のロールスロイスなどが軟調。



