¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£·²óÀïÀ©¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£³¡Ý£±¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë¾¡¤Ã¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¤¢¤È£±¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£³¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ËÆ³¤¯±¦Àþ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï£±£·Æü¤ÎÂè£´Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£´Àï¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë£¸¡Ý£²¤Ç¾¡¤Á¡¢£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¥í¥¦¥¥³¡¼¥ë¤Ë²÷Åê¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¶å²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ÇÄù¤á¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£È¾Ç¯Á°¤ËÀèÈ¯¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¤¸¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¡Ö¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µß±ç¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¡Ø¥Û¡¼¥à¡Ù¤È¸Æ¤Ù¤ë¾ì½ê¤ò¤ä¤Ã¤È¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡½ÐÈÖ¤Ï£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤À¡£ÀèÆ¬¤ò£±£µ£·¥¥í¥·¥ó¥«¡¼¤ÇÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤ò£±£¶£°¥¥íÄ¾µå¤ÇÍ·Èô¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶»Â¤ê¡££±£³µå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥»¡¼¥Ö¤¬¸ø¼°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¶£¹Ç¯°Ê¹ß¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³¥»¡¼¥Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬½é¤á¤Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Ç½é¤á¤Æµß±ç¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤Ë£±ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢Áö¼Ô¤ò»Ä¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ËÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÎÄ´ÌÌ¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÈÅê¤²µÞ¤®¡É¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÆ°¤¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êº¸¡ËÂ¤ò¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£½¤ÀµÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¾ì¤Ç¤Î¼Áµ¿±þÅú¡£¾Ð¤¤¤Î¥Ä¥Ü¤â¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤Î»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö²ó¤¬¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¡ËËè²ó¡¢´°Åê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Éü³è¥»¡¼¥Ö¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÍÉ¤é¤°¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÎÉ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤¬Âç»ö¡×
¡¡¼é¸î¿À¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÏÃ¤¹»Ñ¤¬Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£