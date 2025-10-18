「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）の第３戦はドジャースが３−１でブルワーズに勝って３連勝とし、２年連続のワールドシリーズ進出にあと１勝に迫った。２点リードの九回に登板した佐々木朗希投手（２３）が三者凡退に仕留め、ポストシーズン３セーブ目を挙げた。以下、主な一問一答。

−前回は球速が低下していた。

「体調面は問題なかった。ただ、自分の気づかないところで投球フォームが多分崩れていたというか、ちょっとズレがあった。前回登板から今日までの期間で投手コーチとも話して、うまく練習できた」

−リリーバーの経験が多くない。

「毎回自分の思うようなパフォーマンスが出せるわけではない。いい悪いの波はある。前回、自分から相手にチャンスを与えてしまったことはすごく反省している」

−どう気持ちを切り替えたか。

「実際フォームが良くない中で、ただ気持ちだけポジティブにやったところでそれは過信になってしまう。しっかり技術的なところに向き合っていかないと、と思った。投手コーチから『こういう変化があった』と言われて、自分の中でさらにそれを落とし込んで、実際に挑戦した」