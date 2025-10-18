　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比580円高の4万8130円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては547.85円高。出来高は1万8043枚となっている。

　TOPIX先物期近は3202ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.56ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48130　　　　　+580　　　 18043
日経225mini 　　　　　　 48130　　　　　+580　　　294802
TOPIX先物 　　　　　　　　3202　　　　 +34.5　　　 14913
JPX日経400先物　　　　　 28845　　　　　+335　　　　1822
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+4　　　　3055
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース