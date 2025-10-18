日経225先物：18日2時＝580円高、4万8130円
18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比580円高の4万8130円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては547.85円高。出来高は1万8043枚となっている。
TOPIX先物期近は3202ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.56ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48130 +580 18043
日経225mini 48130 +580 294802
TOPIX先物 3202 +34.5 14913
JPX日経400先物 28845 +335 1822
グロース指数先物 704 +4 3055
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース