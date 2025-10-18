DeNA¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤ÏÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¡¡ÀïÎÏ¤È²ÝÂêÃÎ¤ë¡È¸µ½÷Ë¼¡É¤Ë¥»28Ç¯¤Ö¤êVÂ÷¤¹
¡¡DeNA¤ÎÍèµ¨¿·´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ·óÌî¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¤¬ÆâÉô¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¼Ç¤¤¹¤ë»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Î²¼¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³²¼¹î¾å¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çºå¿À¤ËÇÔÂà¡£»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿ÁêÀî»á¤Ë1998Ç¯°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬Â÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿9·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢µåÃÄ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤ë´ÆÆÄ¡×¤ò¾ò·ï¤Ë¸åÇ¤¿Í»ö¤ËÆ°¤¤¤¿¡£Í¥¾¡·Ð¸³´ÆÆÄ¤ò¸õÊä¤Ë³°Éô¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤â´Þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êá¼ê½Ð¿È¤ÇÅêÂÇ¤È¤â¤ËÀïÎÏ¤È²ÝÂê¤òÇÄ°®¤¹¤ëÁêÀî¥³¡¼¥Á¤ÎÆâÉô¾º³Ê¤¬ºÇÅ¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï95Ç¯¤«¤é08Ç¯¤Þ¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËºßÀÒ¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤È3µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï19Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ç3Ç¯´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£22Ç¯¤«¤é14Ç¯¤Ö¤ê¤ËDeNA¤ËÌá¤ê¡Ö¤â¤¦¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤È¤«Í¥¾¡¡¢·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡£¥Ø¥Ã¥É³Ê¤È¤·¤ÆºîÀïÌÌ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÇÛµå¤òÆÉ¤àÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¹¶¼é¤È¤â¤ËÁí¹çÎÏ¤¬¹â¤¤Êá¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÅÁÅý¤Î¾è¤Ã¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ë²÷¤ÊÂÇÀþ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¤ÏÊá¼ê½Ð¿È¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎåÌÌ©¤ÊÌîµå¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥»3µåÃÄ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥ê¡¼¥°Æâ¤Î¤³¤È¤Ï½ÏÃÎ¡£DeNA¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤ÈAI¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤ò¹½À®¤·¡¢ÁêÀî¥³¡¼¥Á¤ÏÂÇ¼Ô¤ÈÅê¼ê¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢¸å·Ñ¼Ô¤ËÅ¬Ç¤¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï5Ç¯´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¯¼ÂÀÓ¤â»Ä¤·¤¿¡£CS¾ïÏ¢¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï98Ç¯°ÊÍè28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤È¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸·¤·¤µ¤è¤ê¤âÁª¼ê¤ËÆ¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤âËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é»°±º´ÆÆÄ¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À49ºÐ¤ÎÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¤ÆÈá´ê¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡þÁêÀî¡¡Î¼Æó¡Ê¤¢¤¤¤«¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¤¸¡Ë1976Ç¯¡Ê¾¼51¡Ë7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î49ºÐ¡£Åìµþ³Ø´Û¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤«¤é94Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£09Ç¯¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¢14Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ë¤¤¤º¤ì¤âFA¤Ç°ÜÀÒ¤·¡¢17Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¡¢06¡¢13Ç¯WBCÆüËÜÂåÉ½¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1508»î¹ç¤Ç1150°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦260¡¢69ËÜÎÝÂÇ¡¢475ÂÇÅÀ¡£19¡Á21Ç¯¤Ïµð¿Í¡¢22Ç¯¤«¤éDeNA¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£
¡¡¢ãÆî¾ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¡¿·ÂÎÀ©¡Ö¤¹¤°¡×¢äÆî¾ìÃÒ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤È¤â¤Ë¤«¤Ê¤ï¤ºÂçÊÑ²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ªÀï¸å¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿»°±º´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Ç¤¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ð¸ç¤Î¿½¤·½Ð¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¼õÍý¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤ò´Þ¤á¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÚÂæ¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡£³ä¤È¤¹¤°¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£