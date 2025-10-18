ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は２０２ドル高　ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間12:01）（日本時間01:01）
ダウ平均　　　46154.43（+202.19　+0.44%）
ナスダック　　　22572.05（+9.51　+0.04%）
CME日経平均先物　48240（大証終比：+690　+1.44%）

欧州株式17日GMT16:01
英FT100　 9354.57（-81.52　-0.86%）
独DAX　 23830.99（-441.20　-1.82%）
仏CAC40　 8174.20（-14.39　-0.18%）

米国債利回り
2年債　 　3.459（+0.035）
10年債　 　4.003（+0.029）
30年債　 　4.598（+0.013）
期待インフレ率　 　2.283（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.531（+0.030）
カナダ　　3.086（+0.009）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.50（+0.04　+0.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4256.50（-48.10　-1.12%）

ビットコイン（ドル）
107121.19（-765.08　-0.71%）
（円建・参考値）
1610万9956円（-115060　-0.71%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ