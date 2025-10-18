ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２０２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間12:01）（日本時間01:01）
ダウ平均 46154.43（+202.19 +0.44%）
ナスダック 22572.05（+9.51 +0.04%）
CME日経平均先物 48240（大証終比：+690 +1.44%）
欧州株式17日GMT16:01
英FT100 9354.57（-81.52 -0.86%）
独DAX 23830.99（-441.20 -1.82%）
仏CAC40 8174.20（-14.39 -0.18%）
米国債利回り
2年債 3.459（+0.035）
10年債 4.003（+0.029）
30年債 4.598（+0.013）
期待インフレ率 2.283（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.086（+0.009）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.50（+0.04 +0.07%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4256.50（-48.10 -1.12%）
ビットコイン（ドル）
107121.19（-765.08 -0.71%）
（円建・参考値）
1610万9956円（-115060 -0.71%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
