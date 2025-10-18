ダウ平均、ナスダックともにしっかり、米銀行株の買い戻しなど支え＝米国株序盤
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均はプラス圏推移。一時ゴールドマンサックスなどの売りからマイナス圏に転じるも、すぐに反発を見せた。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２３５．０６ドル高の４万６１８７．３０ドル、ナスダック総合指数が６９．１６高の２万２６３１．７０。
序盤は昨日下げた要因となる銀行株の買戻しなどが中心となり、プラス圏推移。昨日大幅安となり、市場ゼインタイの警戒感につながったザイオンズバンコープ＜ZION＞とウェスタン・アライアンス・バンコープ＜WAL＞がともに買い戻されており全体を押し上げた。
マグニフィセントセブンではテスラの買いが目立った。ライバルである中国のＥＶ 大手ＢＹＤのリコールの報道などが支えとなった。
そのほかのマグニフィセントセブンは序盤冴えない動きも、その後アップルなどの買いが広がった。
トランプ大統領発言の影響から時間外から売りが出たイーライリリーはＮＹ市場に入っても売りが目立った。大統領は製薬大手ノボノルディスクが発売する糖尿病治療薬オゼンピックについて、大幅な価格引き下げの可能性に言及。同様の薬を販売のイーライリリーも下げている。
銀行アナリストの見通し引き下げを受けたＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞の下げがＮＹ市場に入っても継続。
ダウ採用銘柄では石油メジャーのシェブロン＜CVX＞やシステム会社シスコシステムズ＜CSCO＞がしっかり。
ＡＳＴスペースモバイル＜ASTS＞ 83.80（-5.70 -6.37%）
ザイオンズバンコープ＜ZION＞ 48.57（+1.64 +3.49%）
ウェスタン・アライアンス・バンコープ＜WAL＞ 71.73（+1.41 +2.00%）
アップル＜AAPL＞ 250.01（+2.56 +1.03%）
テスラ＜TSLA＞ 438.30（+9.55 +2.23%）
イーライリリー＜LLY＞ 792.63（-26.75 -3.26%）
シスコシステムズ＜CSCO＞ 70.21（+1.12 +1.62%）
シェブロン＜CVX＞ 153.56（+1.85 +1.22%）
