◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第3戦に3―1で競り勝ち3連勝。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は初回に右翼線三塁打を放ち、勝利に貢献した。2年連続のワールドシリーズ進出を懸け、17日（日本時間18日午前9時38分開始）の第4戦は先発マウンドに上がる。

大谷が食らいついた。初回。初戦に続き大谷対策として先発した左腕アシュビーの外角スライダーを、右手一本で拾って右翼線へ運んだ。8試合ぶりの長打となる三塁打。続くベッツの二塁打で先制のホームを踏んだ。

今ポストシーズン（PS）は38打数6安打、打率・158、2本塁打、6打点。本調子ではない中、デーブ・ロバーツ監督は「彼はもがきながら乗り越えようとしている」と評価。大谷はPSで2年連続で先頭打者弾を記録しており、PSでの複数の先頭弾と先頭三塁打をマークするのは史上初の珍しい記録となった。ブルワーズのパット・マーフィー監督は「彼は常に危険な存在だ」と称賛した。

不振脱出へ、前日には志願して今季初の屋外フリー打撃を敢行。黒バットの先端半面が銀色に塗装された練習用の特製バットを、公の場で初めて披露した。昨オフの左肩手術後、左腕が後ろに引っ張られる動きを避けるために今季から使い始め、アーロン・ベイツ打撃コーチは「スイング軌道を正しく保つことが目的。銀色の部分でボールを捉える意識を持ってスイングしている」と説明した。

特製バットは34・5インチ（約87・6センチ）、32オンス（約907グラム）で試合用と同じながら、視覚的にスイング軌道を確認できる効果があるそうで「バットを外から内に出すのではなく、ゾーンの中を真っすぐ通す感覚を身につけるためのもの」と同コーチ。新たな「相棒」とともに、復調のきっかけをつかもうと必死にもがいている。

17日（日本時間18日）の第4戦に先発する。指揮官は「彼はユニコーン（伝説上の動物）。明日も良い投球をしてくれる。集中して打撃でもいい働きをしてくれる」と期待を寄せた。4連勝で今季4度目のシャンパンファイトへ。大谷に大きな舞台が託された。（柳原 直之）