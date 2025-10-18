プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキンペッパーカツ」 「ビーンズサラダ」 「濃厚！かぼちゃスープ ミキサーなしで絶品の味わい by杉本 亜希子さん」 の全3品。
チキンカツは粗びき黒コショウをきかせてパンチのある一品に。スープはビタミンが豊富なカボチャを使って。

【主菜】チキンペッパーカツ
パン粉は細かいタイプを使って軽い仕上がりに！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：718Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鶏もも肉  (小)2枚
  塩  少々
小麦粉  大さじ2
＜衣＞
  卵  1個
  オリーブ油  大さじ1/2
  粗びき黒コショウ  小さじ1.5~2
パン粉  (細)1~1.5カップ
レモン  1/4個
ブロッコリー  (ゆで)4房 マヨネーズ  適量 揚げ油  適量

【下準備】

鶏もも肉は1枚を4等分に切り、身の厚い部分に切り込みを入れ、塩をすり込む。

©Eレシピ


＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。レモンは半分に切る。揚げ油は170℃に予熱し始める。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鶏もも肉に小麦粉を薄くまぶして＜衣＞にくぐらせ、パン粉をまぶす。

©Eレシピ


2. 170℃の揚げ油で(1)をキツネ色に揚げる。器に盛り、レモン、ブロッコリー、マヨネーズを添える。

©Eレシピ



【副菜】ビーンズサラダ
粒マスタードを加えることで味が引き締まりますよ。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：277Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ミックスビーンズ  (水煮)80g
ゆで卵  (固ゆで)1個
ツナ  (缶)70g
マヨネーズ  大さじ1~2
粒マスタード  小さじ1
塩コショウ  少々
グリーンリーフ  2~4枚
プチトマト  4~6個

【下準備】

ツナはザルに上げ、汁気をきる。プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。グリーンリーフは食べやすい大きさに手でちぎり、水に放って水気をきる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルにミックスビーンズ、ゆで卵、ツナを入れ、ゆで卵をつぶすように混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. さらにマヨネーズ、粒マスタード、塩コショウを加えて混ぜ合わせる。グリーンリーフをしいた器に盛り、プチトマトを添える。

©Eレシピ



【スープ・汁】濃厚！かぼちゃスープ ミキサーなしで絶品の味わい by杉本 亜希子さん


©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：171Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カボチャ  1/16~1/8個
玉ネギ  1/4個
ベーコン  2枚
＜スープ＞
  顆粒スープの素  小さじ1.5
  水  200ml
牛乳  200ml
塩コショウ  少々
ドライパセリ  少々

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、1cm角に切る。玉ネギは1cm角に切る。ベーコンは幅1cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にカボチャ、玉ネギ、ベーコン、＜スープ＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら蓋をして弱火で9〜10分煮る。

©Eレシピ


2. 牛乳を加えて煮たつ直前に火を止め、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。

©Eレシピ