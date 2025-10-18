【今日の献立】2025年10月18日(土)「チキンペッパーカツ」
チキンカツは粗びき黒コショウをきかせてパンチのある一品に。スープはビタミンが豊富なカボチャを使って。
【主菜】チキンペッパーカツ
パン粉は細かいタイプを使って軽い仕上がりに！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：718Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏もも肉 (小)2枚
塩 少々
小麦粉 大さじ2
＜衣＞
卵 1個
オリーブ油 大さじ1/2
粗びき黒コショウ 小さじ1.5~2
パン粉 (細)1~1.5カップ
レモン 1/4個
ブロッコリー (ゆで)4房 マヨネーズ 適量 揚げ油 適量
【下準備】鶏もも肉は1枚を4等分に切り、身の厚い部分に切り込みを入れ、塩をすり込む。
©Eレシピ
＜衣＞の材料を混ぜ合わせる。レモンは半分に切る。揚げ油は170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. 鶏もも肉に小麦粉を薄くまぶして＜衣＞にくぐらせ、パン粉をまぶす。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油で(1)をキツネ色に揚げる。器に盛り、レモン、ブロッコリー、マヨネーズを添える。
©Eレシピ
【副菜】ビーンズサラダ
粒マスタードを加えることで味が引き締まりますよ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：277Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ミックスビーンズ (水煮)80g
ゆで卵 (固ゆで)1個
ツナ (缶)70g
マヨネーズ 大さじ1~2
粒マスタード 小さじ1
塩コショウ 少々
グリーンリーフ 2~4枚
プチトマト 4~6個
【下準備】ツナはザルに上げ、汁気をきる。プチトマトはヘタを取り、縦半分に切る。グリーンリーフは食べやすい大きさに手でちぎり、水に放って水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにミックスビーンズ、ゆで卵、ツナを入れ、ゆで卵をつぶすように混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. さらにマヨネーズ、粒マスタード、塩コショウを加えて混ぜ合わせる。グリーンリーフをしいた器に盛り、プチトマトを添える。
©Eレシピ
【スープ・汁】濃厚！かぼちゃスープ ミキサーなしで絶品の味わい by杉本 亜希子さん
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：171Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カボチャ 1/16~1/8個
玉ネギ 1/4個
ベーコン 2枚
＜スープ＞
顆粒スープの素 小さじ1.5
水 200ml
牛乳 200ml
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】カボチャは種とワタを取り、1cm角に切る。玉ネギは1cm角に切る。ベーコンは幅1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にカボチャ、玉ネギ、ベーコン、＜スープ＞の材料を入れて火にかけ、煮たったら蓋をして弱火で9〜10分煮る。
©Eレシピ
2. 牛乳を加えて煮たつ直前に火を止め、塩コショウで味を調える。器に注ぎ、ドライパセリを振る。
©Eレシピ