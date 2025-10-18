◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第３戦でブルワーズに競り勝ち、３連勝で２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出へ王手をかけた。佐々木朗希投手（２３）が９回に登板し、１回を完全に抑えてポストシーズン（ＰＳ）３セーブ目をマークした。第１戦では救援初失点を喫したが、中２日で修正した姿を見せた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で出場し、初回に先取点を呼ぶ右翼線三塁打を放った。１７日（同１８日）の第４戦に先発登板予定で、一気のスイープを狙う。

形ではない。大谷は必死に両手を伸ばした。初回無死、左腕のアシュビーに対し、１―２からの５球目、外角低めのスライダーに体勢を崩されながらも、最後は右手１本でボールを捉えた。打球が右翼線へ転々とする間に、俊足を飛ばして一気に三塁まで進んだ。

続くベッツの適時二塁打で生還。先取点を演出して、チームを勢いづけた。地区Ｓ以降７戦、３１打席目で出た初長打。復調への兆しを見せた一打にロバーツ監督も「彼は必ず不調を抜け出すと思う。必死に取り組み、苦しみながらも前に進んでいる」と目を細めた。

前日１５日の練習では、キャンプ以外では２年ぶりにフリー打撃を行った。地区Ｓ以降は２５打数２安打、長打なしと苦しんでいたことから志願した。必死に復調の糸口を探そうとする姿にロバーツ監督は「彼はルーチンを変えたことを評価する。グレートだった」と姿勢をたたえる。ベイツ打撃コーチは「きのうの練習も素晴らしかった。打撃練習をして気分がよくなって昨夜はよく寝られたみたいだよ」と明かした。

スイープでの突破へ、第４戦は先発登板する。前日１５日には「現時点では第４戦の先発と、第３戦のしっかりオフェンス面、そこをまずしっかりフォーカスして臨みたいなとは思ってる」と意気込んでいた大谷。６回３失点で勝利投手になった地区Ｓ第１戦では４打数無安打４三振と苦しんでいたが、投球が打撃に及ぼす影響を「あまり関係はないのかなと思っている」と言い切っていた。２年連続のワールドシリーズへ、投打で切符をたぐり寄せる。（安藤 宏太）