リヴァプール、フラーフェンベルフ＆コナテはマンU戦に出場可能　守護神アリソンの復帰はカラバオ杯4回戦C・パレス戦か

リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、マンチェスター・ユナイテッド戦に向けて選手たちの状態を説明した。17日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。



リヴァプールは、19日にホーム『アンフィールド』でマンチェスター・ユナイテッドとの“ノースウェスト・ダービー”を戦う。アルネ・スロット監督は、試合前会見で、フィンランド代表戦で前半限りで途中交代したオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフについて「ライアンは完全に回復している」と状態に問題はないと説明。代表活動から離脱していたフランス代表DFイブライマ・コナテについても「トレーニングを再開している。今日も我々と共にトレーニングに参加する」と語った。



そして、9月30日のガラタサライ戦で負傷したブラジル代表GKアリソンの状態については「リハビリの最終段階では良いことも悪いことも起こり得る。断言するのは難しいが、今週末も来週もプレーすることはない」と、復帰は早くても30日に行われるカラバオカップ4回戦のクリスタル・パレス戦になると語った。