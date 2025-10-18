「カジュアル苦手」なら【ハニーズ】へ！ 40・50代が着映える「上品トップス」

カジュアルな服装が苦手な40・50代におすすめなのは、ほどよく華やかさもあり、オンオフ問わず着られるシャツやブラウス。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、きれいめに着こなしやすい上品なデザインをピックアップします。気負わず着られて着映えを狙えそうだから、ぜひチェックしてみて。

襟のビジューでアクセいらずの華やかさに

【GLACIER lusso】「衿ビジュー付シャツ」\3,980（税込）

襟のビジューで華やかさを演出した、ベーシックなシルエットのシャツ。アクセサリーを足さなくても顔まわりがぱっと明るい印象になり、着こなしを上品な雰囲気へとクラスアップできそう。落ち感のある素材でかっちりしすぎず、フェミニンに着こなせます。身体のラインを拾わないややゆとりのある身幅で、さらりと1枚で着ても上品な印象に。

シャーリングデザインで着痩せも狙えるこなれシャツ

【GLACIER lusso】「シャーリングシャツ」\3,980（税込）

シャーリングが立体感を生み、こなれた印象に仕上がるふんわりシルエットのシャツ。メリハリのあるシルエットで、自然とスタイルアップにも繋がりそう。ゆったりとした身幅と長めの着丈が体型をカバーしつつ、パンツやタイトなスカートと合わせると好バランスに。ミドル世代に嬉しい1着です。

袖プリーツでこなれ感を添えるボウタイブラウス

【GLACIER lusso】「袖プリーツボウタイブラウス」\4,980（税込）

シンプルなボウタイが大人っぽくフェミニンな印象のブラウス。袖の細かいプリーツが動くたびに美しいドレープを生み、エレガントな雰囲気を醸し出します。さりげなく二の腕もカバーできそう。襟元のメタルパーツは取り外しでき、オフィスではつけてきちんと感を、休日ははずして抜け感を出してと、簡単に印象チェンジが可能です。

ラッフルデザインで上品に華やぐブラウス

【GLACIER lusso】「アクセ付フリルブラウス」\3,980（税込）

フロントにシンメトリーにあしらわれた、大きなラッフルデザインがアクセントのブラウス。顔まわりを華やかに演出するフェミニンなデザインでありながら、落ち着いた上品さもあり、ミドル世代の着こなしにぴったり。ジャケットの中に着やすいすっきりしたシルエットなので、通勤コーデはもちろん、セレモニーシーンにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

