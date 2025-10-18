◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第３戦でブルワーズに競り勝ち、３連勝で２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出へ王手をかけた。佐々木朗希投手（２３）が９回に登板し、１回を完全に抑えてポストシーズン（ＰＳ）３セーブ目をマークした。第１戦では救援初失点を喫したが、中２日で修正した姿を見せた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で出場し、初回に先取点を呼ぶ右翼線三塁打を放った。１７日（同１８日）の第４戦に先発登板予定で、一気のスイープを狙う。

やっと“家族”の一員になれた。２点リードの９回、ブルペンからマウンドへ駆ける佐々木を、本拠の大歓声が後押しした。「ローキ！ローキ！」。一部から発生したコールは合唱となり、球場全体に広がった。覚悟を決めた。簡単に２死を奪い、最後はダービンをスプリットで空振り三振に仕留めた。わずか１３球でＰＳ３セーブ目を挙げ、２年連続のＷＳ進出に王手をかけた。

「いいイメージがこの球場にはそんなになかったですけど、リリーフで復帰して自分のパフォーマンスを出せるようになってから徐々に見える景色も変わってきた」。レギュラーシーズンでは、先発の３登板で０勝１敗、防御率４・３８と苦しんでいたホーム。ＰＳに入ってリリーフで好投を重ね信頼を得た。声援も重圧から力に変わるようになった。

前回登板の１３日、リーグ優勝決定Ｓ第１戦では、２点差の９回に登板も１安打２四球１失点で２／３回で降板。マイナーから救援９登板目で初失点。投球フォームの微修正に取り組んだ。知らぬうちに投げ急いでいたことで「（左）足を上げる所から自分が思っているよりもゆっくり丁寧にやることだけを意識して」。最速は９９・８マイル（約１６０・６キロ）、直球平均も９８・９マイル（約１５９・２キロ）で前回登板から約１・４キロアップ。“突貫工事”は成功した。

投手としての矜持（きょうじ）も示した。明日なき戦いと呼ばれ、独特な重圧とも戦うＰＳの舞台。精神的な強さも求められるが「気持ちだけポジティブにやったところで過信になってしまう。精神的なものもすべて、試合中はすべて技術から来ると思う」と常に自分の技術に矢印を向ける。理想的なフォームや球筋だけがより所になる。

救援でのリズムもつかんできた。ほぼ毎日、肩を作る役割ながら「後半になるまではなるべくリラックスして、試合を見るようにしている。毎回『完投してくれないかな』と願いながら、ずっと試合を見ています」と笑いを誘った。ＰＳの３セーブは佐々木主浩（マリナーズ）に並んで日本人２位。頂点までは残り５勝が必要で、上原浩治（Ｒソックス）の日本人最多７セーブも視野に捉えた。

ド軍史上１７度目のリーグ優勝決定Ｓで、全勝突破となれば史上初。ＭＬＢの７試合制のＰＳで３勝無敗のチームは、過去に４１チーム中４０チームが勝ち上がり、突破率は９７・６％だ。ロバーツ監督は「決して平たん（な道のり）ではなかった。ベンチで感情をあらわにしていた映像も残っている。だけど、自分を見つめ直して必要な存在として戻ってきた」と絶賛。ＰＳからの“緊急魔神”は日々、成長を続けている。（安藤 宏太）

◆朗希に聞く ―前回落ちていた球速が上がった。

「体調面は問題なかったので。ただ、自分の気づかないところで投球フォームが多分崩れてたというか、ちょっとずれがあったと思う。そこに気づけないままマウンドに上がってしまって、スピードとコントロールが乱れたのかなと思う。前回登板から今日までの期間でピッチングコーチとも話して、うまく練習して、今日は良かったなと」

―うまく調子を戻せたのはいい経験になった。

「先発の時もですけど、毎回自分の思うようなパフォーマンスを出せるわけじゃない。いい、悪いはあると思うんで。その中でアウト３つどう取るかを考えなきゃいけないので。前回自分から相手にチャンスを与えてしまったことはすごく反省だと思いますし、いいフォームで毎回調整して、少しでも自分のボールをコントロールできるように準備しなきゃなと思ってます」

―マイナーで長い時間過ごしたり、難しい状況を乗り越えたことによる精神的な成長はどうか。

「精神的なものも全て、試合中は特に技術から来ると思うので。技術的に自分の中で信頼できるものがあれば、精神的に揺らぐことも少なくなると思いますし、しっかり技術に向き合えるかどうかがすごく大事だと思う。そういった意味では、マイナーの時もそうですけど、時間をかけて技術的なところに向き合ってやってきたので、今は復帰してから安定してパフォーマンスさせて出せてると思うので」