10月の代表ウィークが終了し、25-26シーズンのプレミアリーグが再開する。第8節からのスタートとなり、現時点での首位はアーセナル。



復調傾向にある5位のマンチェスター・シティは18日、ホームにエヴァートンを迎える。今季のエヴァートンではジャック・グリーリッシュが非常に好調だが、同選手はシティからのレンタルプレイヤーとなっており、週末の第8節シティ戦には出場できない。





シティは8月末のブライトン戦から負けておらず、現在7試合で無敗を継続している。『Manchester Evening News』によると、離脱していたオマル・マルムシュとラヤン・アイト・ヌーリがエヴァートン戦前のトレーニングに復帰したようだ。マルムシュは攻撃的な選手で、稼働が続いているジェレミー・ドク、アーリング・ハーランドを休ませることができるプレイヤーだ。一方でロドリとアブドゥコディル・クサノフの2人はトレーニングに現れなかったという。ロドリは代表ウィーク前の試合で負傷交代となり、代表ウィーク後に復帰できるだろうといわれていたが、前日会見に出席したペップ・グアルディオラ監督は「準備ができていない」と起用できない旨を語っている。今季の好調を支えていたロドリとクサノフ、2人のプレイヤーを欠いてエヴァートン戦に臨む可能性があるシティ。代役はニコ・ゴンザレス、マテウス・ヌネスの2人だと予想できるが、ペップ・グアルディオラ監督はどのような11人を選ぶのか注目したい。