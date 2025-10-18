ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は７３ドル高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均　　　46025.78（+73.54　+0.16%）
ナスダック　　　22523.20（-39.34　-0.17%）
CME日経平均先物　48230（大証終比：+680　+1.41%）

欧州株式17日GMT15:02
英FT100　 9369.39（-66.70　-0.71%）
独DAX　 23869.02（-403.17　-1.66%）
仏CAC40　 8204.84（+16.25　+0.20%）

米国債利回り
2年債　 　3.459（+0.035）
10年債　 　4.009（+0.034）
30年債　 　4.604（+0.020）
期待インフレ率　 　2.290（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.581（+0.011）
英　国　　4.532（+0.031）
カナダ　　3.091（+0.014）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.60（+0.14　+0.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4268.10（-36.50　-0.85%）

ビットコイン（ドル）
105270.19（-2616.08　-2.42%）
（円建・参考値）
1583万6847円（-393563　-2.42%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ