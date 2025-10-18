ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は７３ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は７３ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 46025.78（+73.54 +0.16%）
ナスダック 22523.20（-39.34 -0.17%）
CME日経平均先物 48230（大証終比：+680 +1.41%）
欧州株式17日GMT15:02
英FT100 9369.39（-66.70 -0.71%）
独DAX 23869.02（-403.17 -1.66%）
仏CAC40 8204.84（+16.25 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.459（+0.035）
10年債 4.009（+0.034）
30年債 4.604（+0.020）
期待インフレ率 2.290（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.581（+0.011）
英 国 4.532（+0.031）
カナダ 3.091（+0.014）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.60（+0.14 +0.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4268.10（-36.50 -0.85%）
ビットコイン（ドル）
105270.19（-2616.08 -2.42%）
（円建・参考値）
1583万6847円（-393563 -2.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式17日（NY時間11:02）（日本時間00:02）
ダウ平均 46025.78（+73.54 +0.16%）
ナスダック 22523.20（-39.34 -0.17%）
CME日経平均先物 48230（大証終比：+680 +1.41%）
欧州株式17日GMT15:02
英FT100 9369.39（-66.70 -0.71%）
独DAX 23869.02（-403.17 -1.66%）
仏CAC40 8204.84（+16.25 +0.20%）
米国債利回り
2年債 3.459（+0.035）
10年債 4.009（+0.034）
30年債 4.604（+0.020）
期待インフレ率 2.290（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.581（+0.011）
英 国 4.532（+0.031）
カナダ 3.091（+0.014）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.60（+0.14 +0.24%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4268.10（-36.50 -0.85%）
ビットコイン（ドル）
105270.19（-2616.08 -2.42%）
（円建・参考値）
1583万6847円（-393563 -2.42%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ