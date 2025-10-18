Snow Man岩本、ナイフを持った相手を制圧する超アクション！ドラマ『恋する警護24時 season2』初回から思わず見惚れる警護シーン

Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』の放送が、10月17日（金）よりスタートした。

本作は無骨でストイックなボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士のヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）を中心に恋や事件を描いた考察系アクション・ラブコメディ。前シーズンで里夏と両想いになった辰之助だが、今シーズンでは彼女と遠距離恋愛になるほか、新たに襲いかかる難事件に挑むことになる。

第1話では、辰之助がナイフを持った男と対峙する展開に。刃物を手にする相手に華麗なアクションを披露し、思わず見入ってしまうシーンとなっている。

【映像】ナイフを持った男を確保する辰之助

◆スーツでナイフを制圧!?

辰之助が所属するボディガード会社のRACCO警備保障がコ・アラセキュリティと合併し、ラッコアラ警備保障として新たな警護チームで任務に挑むことになった。

辰之助たちは、さっそく新チームで連続殺人事件の犯人として逮捕されるも無罪で釈放された五十嵐聖（大地伸永）を警護することになる。

移動中、五十嵐は買い物に行きたいと言い出し、辰之助たちは彼の要望を聞くことに。すると、五十嵐は不審な男に気づき、とっさに立体駐車場に逃げた。追い詰められた彼は、男の正体が同僚だと気がつく。辰之助たちが2人に追い付くと、男は五十嵐にナイフを突き付けて「来るな！刺すぞ！」と脅した。

辰之助はタイミングを計って味方を男に飛びかからせるも、拘束から抜け出した男は再び五十嵐を狙う。

そこに辰之助が立ちはだかると、真剣な表情で間合いを取り、持っていた警棒を捨てた。スーツを脱いだ辰之助は、それを広げるようにして持ち、襲いかかってきた男のナイフを見事にガード。さらにスーツを相手の手に絡ませることでナイフを無効化し、男を地面に倒して確保した。