KAFUNÉが、全国フジテレビ系“ノイタミナ”のTVアニメ『しゃばけ』の第三話が放送となった今夜、エンディングテーマ「脈脈」のMVを公開した。

イラストは、新進気鋭のイラストレーター・ヤマガタが手掛け、クリエイティブのディレクションを、名立たるアーティストのクリエイティブを手掛けるアートディレクター・豊島紳太郎が担当した。そして、10月29日発売のアニメ盤CDの予約が受付中なので、まだの方は是非チェックしてみてほしい。

©畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会

◾️KAFUNÉ・人生（Vo）コメント

誰かを想う尊さ、優しさを伝えてくれる“しゃばけ”の世界観の中で、誰しもが持っている仄暗くて安易に取り出せない奥底に眠っている感情や、想いにリアリティがあって、登場するキャラクターの持つ強さに、美しさを感じました。「脈脈」は、そんな心の複雑さや、それでも前を向く一太郎たちの想いに寄り添って出来た楽曲です。“しゃばけ”の美しくも切ない世界の一部としてこの曲が存在出来たら嬉しいです。

https://youtu.be/v9ESe709goM

◾️「脈脈」

発売日：2025年10月29日（水） ◆アニメ盤（CD）UXCL-368

作画：皆川愛香利／仕上げ：松尾健史／デザイン：きくちともこ（TOY BOX）

価格：￥1,600（税込）

予約URL：https://lnk.to/myakumyaku ©畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会 ◆収録曲

M1.脈脈 (テレビアニメ『しゃばけ』エンディング・テーマ)

M2.夕食

M3.脈脈 - Anime Edit -

M4.脈脈 - Instrumental - ◆封入特典

テレビアニメ『しゃばけ』アニメ盤描き下ろしイラストジャケット絵柄スマホステッカー（サイズ：6cm×6cm） ◆先行配信「脈脈」

URL：https://orcd.co/myaku-myaku

◾️TVアニメ『しゃばけ』 ©畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会 ◆放送情報

10月3日より毎週金曜23時30分から全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて放送

◆配信情報

10月4日より毎週土曜0時からPrime Videoにて見放題独占配信 ◆スタッフ

原作：畠中恵『しゃばけ』（新潮文庫刊）

監督：大川貴大

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン・総作画監督：皆川愛香利

サブキャラクターデザイン・総作画監督：志賀祐香

妖怪デザイン：楡木哲郎

プロップデザイン：小沼由莉香、鯉沼菜奈、箱田ななみ、斉藤千恵、スターロイド

美術監督・美術設定：佐藤正浩

色彩設計：まつおたけふみ

撮影監督：大神洋一

編集：新居和弘

音響監督：菊田浩巳

音楽：石塚玲依

アニメーション制作：BN Pictures

©畠中恵・新潮社／アニメ「しゃばけ」製作委員会 ◆主題歌

オープニング・テーマ：くじら「いのちのパレヱド」（Sony Music Labels Inc.）

エンディング・テーマ：KAFUNÉ「脈脈」（Sony Music Labels Inc.） ◆キャスト

一太郎（若だんな）：山下大輝

仁吉：沖野晃司

佐助：八代拓

屏風のぞき：浪川大輔

松之助：山下誠一郎

栄吉：土屋神葉

お春：若山詩音

鈴彦姫：関根明良

野寺坊：高橋伸也

獺：冨岡美沙子

鳴家：松永あかね、和久野愛佳、田中貴子 ◆イントロダクション

第13回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞。

シリーズ累計発行部数1000万部突破の大ベストセラー江戸妖怪推理帖が

ドラマ、コミカライズ、舞台など数多くのメディアミックスを経てついにテレビアニメ化！ 原作は、畠中恵による時代ファンタジー小説『しゃばけ』(新潮文庫刊)。

江戸情緒と人情味溢れるキャラクターたちが魅力の本作をBN Picturesが映像化。 江戸の町人と妖たちが織りなす愉快で不思議な時代劇ミステリーの幕が上がる！ ◆あらすじ

時は江戸時代。日本橋有数の大店である長崎屋の若だんな“一太郎”は、生まれた時から身体が弱く外出もままならない。そんな一太郎の身の周りには白沢や犬神といった妖たちが仕え、常に守られていた。 或る夜、周囲の目を盗んで出かけた一太郎は人殺しを目撃してしまう。

その日をきっかけに江戸では猟奇的な殺人事件が次々と起こり始め……。 妖たちの助けを借り、一太郎の下手人さがしが始まる--！ ◆WEB

【公式HP】 https://shabake-official.com/

【公式X】 https://x.com/shabake （推奨ハッシュタグ：#しゃばけ）

【公式LINE】 https://line.me/R/ti/p/@409wahed

