伊東健人が、誕生日の10月18日にポニーキャニオンへ移籍することを伊東健人公式YouTubeチャンネルにて発表した。

◆伊東健人 画像

それに伴って移籍第1弾となる3rd EP『ＳｈＡｄｏｗ』が2026年1月21日にリリースされることも決定した。今回のEPのテーマは「他者に見せている表向きの部分ではなく、本来の自分や本能」とのことで、ジャンルの異なる楽曲4曲が収録される。それぞれの楽曲を提供した作家陣は、1曲目「Answer」は大和、2曲目「MeAningless」はzakbee、ほか小林私、buzzGと伊東健人と馴染みのあるメンバーが参加しており、今からどんな曲になるのか楽しみにしてほしい。また、ポニーキャニオンのECサイト「きゃにめ」限定でCDもリリースされる。CDは4曲に加えて、Kent Ito 2nd LIVE“River at Sunrise”LIVE CDと、ジャケット写真撮影時のアナザーカットを収録したブックレットが封入されたパッケージとなっている。

▲EPジャケット写真

さらに、＜Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”＞と＜新曲発表ライブ“Recent”＞が12月28日に東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて開催されることも解禁された。バックバンドメンバーは2ndライブと同じくギターに和賀裕希、ベースにナツメユウキ、ドラムスにゆーまお（ヒトリエ）、キーボードにAkkiが出演する。また新曲発表ライブには、大和、zakbee、小林私、buzzGがトークゲストとして出演予定となっている。10月18日よりチケットの先行受付が開始となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️伊東健人 コメント

様々なご縁があり、この度ポニーキャニオンからデビューすることになりました。これらも全て、今まで僕と仕事で関わってくれた皆様…そして作品や音楽を通して色んな風景を一緒に見て来てくださったファンの皆様のおかげです。全ては巡り合わせなんだって、実感したこの準備期間でした。またここに、色んな方々が一息つける場所、または逃げ場、遊び場、または心の明かりを灯せる場所…そんな場所を建てていけたらと思います。末長くよろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️大和 コメント

個人的な話になりますが、僕が今の事務所に入って初めて作った曲を歌って頂いたのが伊東さんで、勝手に強い思い入れを抱いておりました。そんな伊東さんの新たな門出に、こうしてお話を頂けた事がすごく嬉しいです。気合を入れて、一緒に最強の曲を作りたいと思います！

◆ ◆ ◆

◾️zakbee コメント

また一緒に曲作り出来る事を嬉しく思います。踊れる曲！とオーダーをもらい、ならばと僕のジプシールンバ調ギターをKANさんにベース・ミュージックにしてもらいました。歌詞は伊東さんと一緒に(ってほぼ伊東さんが書いたけど笑) 伊東健人らしい大人なダンスミュージックになったと思います。乞うご期待！

◆ ◆ ◆

◾️小林私 コメント

伊東健人さんに曲書いていいことになりました。やったぜ

事前にこんなイメージです！と言葉を頂きつつ、想定の曲で挙げられたのが小林私の曲だったのでﾎﾅ…と書かせていただいたところマジで難しいのをぶん投げてしまった。イトケンが難しい曲歌ってるの聞きたくて…

このコメント書いてる段階では全然まだナシになる可能性あって凄い。

◆ ◆ ◆

◾️buzzG コメント

健ちゃんと「俺たちボカロPデビューめっちゃ近いよね〜。」なんて話をしてから約15年、まさか声優になった彼にオリジナル楽曲を書き下ろすことになるとは。不思議と縁は巡り巡るものだなあ、と感慨深い気持ちになりました。楽曲の行く末がとても楽しみです。

◆ ◆ ◆

■ライブ情報 ◆＜新曲発表ライブ“Recent”＞

2025年12月28日（日）東京・Kanadevia Hall

開場13:30 /開演14:30 /終演16 :00（予定）

ゲスト：大和、zakbee、小林私、buzzG

バンドメンバー：和賀裕希（Gt.）、ナツメユウキ（Ba.）、ゆーまお（Dr.）、Akki（Key.） ◆＜Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”＞

2025年12月28日（日）東京・Kanadevia Hall

開場17:00 /開演18:00 /終演19:30（予定）

バンドメンバー：和賀裕希（Gt.）、ナツメユウキ（Ba.）、ゆーまお（Dr.）、Akki（Key.） チケット先行受付ページ：https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/307

・先行販売

申込受付期間 2025/10/18（土）〜 2025/10/28（火）23:59

抽選結果発表 2025/10/31（金）19:00以降

支払手続期間 2025/10/31（金）19:00 〜 2025/11/03（月）23:59

・一般発売日：後日発表 ◆チケット

＜新曲発表ライブ“Recent”＞一般チケット：6,000円（税込）

＜Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”＞一般チケット：8,000円（税込）

＜Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”＞グッズ付きチケット：13,000円（税込）

※グッズ（非売品）：パンフレット[新規撮りおろし写真、インタビューなど]、ライブ限定インスタント風フォトカード帳

グッズ付き通しチケット：19,000円（税込）

※グッズ（非売品）：パンフレット[新規撮りおろし写真、インタビューなど]、ライブ限定インスタント風フォトカード帳、ライブ限定インスタント風フォトカード(2枚)

※別途ドリンク代500円（※現金のみ）がかかります。

※グッズ付きチケットとグッズ付き通しチケットの「パンフレット」「ライブ限定インスタント風フォトカード帳」は

同じアイテムとなります。

※開場 / 開演時間は変更になる場合がございます。

※グッズ付きチケットとグッズ付き通しチケットの「パンフレット」「ライブ限定インスタント風フォトカード帳」は

同じアイテムとなります。

※開場 / 開演時間は変更になる場合がございます。

◾️3rd EP『ＳｈＡｄｏｗ』

2026年1月21日（水）発売 ・きゃにめ限定（CD）：SCCG.00180 6,600円（税込）

https://canime.jp/kent_ito/ ・デジタルEP：PCSP.06996

※リード曲（M1）のみ2025年12月29日（月）先行配信 ◆収録内容

配信

M1.Answer ※先行配信はこちらの曲のみ

M2.MeAningless

M3.タイトル未定

M4.タイトル未定 ◆きゃにめ限定

Disc1

M1.Answer

M2.MeAningless

M3.タイトル未定

M4.タイトル未定

M5.Answer（Instrumental）

M6.MeAningless（Instrumental）

M7.タイトル未定（Instrumental）

M8.タイトル未定（Instrumental） Disc2

M1.festa la Vita

M2.パレード

M3.意味愛

M4.歩幅

M5.SHELTTER SONG

M6.River at Sunrise

M7.magic number

M8.Heart Felt ◆封入特典

・2025年7月28日開催、Kent Ito 2nd LIVE“River at Sunrise”LIVE CD(8曲)

・スペシャルブックレット（ジャケット写真撮影の際のアナザーカット収録）

関連リンク ◆伊東健人 オフィシャルサイト

◆伊東健人 オフィシャルX

◆伊東健人 オフィシャルInstagram

◆伊東健人 オフィシャルYouTubeチャンネル

パンフレット

ライブ限定インスタント風フォトカード帳

ライブ限定インスタント風フォトカード