中国黒竜江省各地で降雪 雪化粧の街
2025年10月18日 0時17分
新華社通信

１７日、ハルビン市香坊区の公浜路を歩く人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

【新華社ハルビン10月17日】中国黒竜江省では17日、各地で15日に続き雪が降り、街並みが再び白く染まった。１７日、ハルビン市の氷雪大世界パークで、雪化粧をバックに一層鮮やかに映えるカエデ。（ハルビン＝新華社配信／張樹）１７日、雪化粧したハルビン市内の中山路付近。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪の降る綏化市で、バスに乗りこむ市民。（綏化＝新華社配信／劉華鵬）１７日、雪化粧したハルビン市。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市の湘江公園。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市内の中山路。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、ハルビン市香坊区の公浜路を歩く人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１７日、ハルビン市香坊区の公浜路を歩く人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１７日、雪化粧したハルビン市南崗区。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市のハルビン道路大橋。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）１７日、雪の中、チチハル市の街頭を歩く市民。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）１７日、雪化粧したハルビン市内の中山路。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市内の中山路付近。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市の一角。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市の太陽島風景区の一角。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／張樹）１７日、ハルビン市で、救援用車両を点検する消防隊員。（ハルビン＝新華社配信／楊鉄岩）１７日、雪化粧したハルビン市。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪化粧したハルビン市の湘江公園。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、ハルビン市香坊区の公浜路付近。（ハルビン＝新華社記者／張濤）１７日、雪の中、ハルビン市の太陽島風景区を訪れる観光客。（ハルビン＝新華社配信／張大巍）