テレながらスカートをめくる姿がかわいい！「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢」【あみあみ展示撮り下ろし】ドキドキのシーンをフィギュアで再現
キューズQより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「喜多川海夢」。こちらは、TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場するヒロインの「喜多川海夢」をおなじみの制服姿で立体化したものだ。
今回は、喜多川海夢が五条くんに向かって制服のスカートを大きくまくり上げている、セクシーなシーンが再現されている。全体的にスタイルの良さもよくわかるような仕上がりで、部屋の中に飾っておいても目立つ存在となってくれそうだ。
フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約255mmだ
金髪の長い髪が印象的な、こちらの喜多川海夢。少しだけ照れているように、頬を赤らめている表情がなんとも可愛らしい。赤く大きな瞳や小さく開けた口元、小さな鼻など、どの角度から見てもキャラクターの特徴がよく捉えられている。
片側の耳だけ出しているような髪型になっているが、この耳の部分にはよく見るとアクセサリーをつけているのがわかる。また、首元にも黒い紐のアクセサリーを身につけており、こちらも少しだけロックなテイストになっている。
照れ顔がカワイイ
色々な角度から眺め回したくなる
耳にもアクセサリーがつけられている
今回は普段の制服姿ということもあり、どちらかというと身につけている衣装は落ち着いた色合いになっている。白いシャツにやや落ち着いた色合いのネクタイなど、シワの寄り方や素材感の違いもよく出ており、丁寧に作られているのがわかる。
シャツやネクタイの作りも丁寧だ
髪はグラデーションがかかっている
スカートを持ち上げているポーズも斬新だ
今回は、喜多川海夢が自分のスカートを大きく持ち上げているポーズになっていて、このスカートの下に身につけているのは、ブラックロベリアの衣装でも着用していたハイレグ水着である。同じスタイルでも、制服を着た状態で見ると、少しドキドキしてしまうから不思議だ。
かなり大胆なポーズだ
スカートの下からは白い脚がスラリと伸びている
足元は学生らしい黒いシューズを履いている
こちらの「その着せ替え人形は恋をする 喜多川海夢」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、何はともあれ一度実物を自分の目で確かめてから決めたいという人は、この機会にお店に足を運んでみよう！【フォトギャラリー】
