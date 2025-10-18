HEAVEN Japanの人気アンチエイジングブラ「シン・胸不二子ブラ」に新色パープルが登場♡着けるだけで脇や背中のお肉をキャッチし、若々しい立体バストをメイク。パープルの上品なレースが秋冬コーデにも映え、タートルネックや厚手のニットの下でもすっきりシルエットに。2025年10月15日より公式オンラインショップで販売開始、価格は7,480円（税込）です♪

独自設計で脇肉も背中もスッキリ

シン・胸不二子ブラ

「シン・胸不二子ブラ」はHEAVEN Japan独自の4枚接ぎ立体設計とパワーネットでバストを中央に寄せ上げ、脇や背中に流れるお肉もしっかりキャッチ♡

背中はU字設計で姿勢も整いやすく、3列3段ホックでさらに脇肉・背中肉を押さえます。パッドなしでも自然な立体感が生まれ、ツンと上向きの若々しいバストに仕上がります。

HEAVEN Japanのシン・胸不二子ブラ新色パープルで若々しいバスト

着け心地にもこだわった安心感

体に優しいHEAVEN Japan独自の3Dワイヤーを使用し、痛くなりにくい設計♡ 生地には印字タグを採用しチクチク感を軽減。

全62サイズ展開で、C65～M90まで幅広く対応。新色パープルはクリーム色の生地に紫レースを重ね、柔らかで上品な印象。

価格は7,480円（税込）で、どのサイズも同一価格なので安心して選べます。

お揃いショーツでコーデも楽しむ

「シン・胸不二子ブラ」と同色のお揃いショーツもご用意♡ スタンダードショーツは1,650円（税込）、Tバックショーツは1,980円（税込）で、サイズはM～3Lまで展開。

ブラとセットで着用することで、バストの立体感をより引き立て、全身コーディネートも楽しめます。秋冬の厚手ニットの下でも美シルエットをキープ♪

HEAVEN Japanでバストの若々しさを

HEAVEN Japanの「シン・胸不二子ブラ」は、脇や背中のお肉をしっかりキャッチし、自然で美しい立体バストを叶えるアンチエイジングブラ♡ 新色パープルは秋冬の装いに映える上品カラー。

着け心地やサイズ展開にもこだわり、全62サイズ・7,480円（税込）で公式オンラインショップにて購入可能です♪ ぜひあなたのバストに自信と若々しさをプラスしてみてください。