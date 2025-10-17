◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第３戦 ソフトバンク０―６日本ハム（１７日、みずほペイペイドーム）

こんな試合もある。そんな表現は短期決戦に限定すれば「禁句」かもしれないが、負けてしまったことは仕方がない。大事なのは切り替えて、次の試合に臨むことだ。

敗戦を見届けた王球団会長も言っていた。「今日は仕方ない。（先発の）伊藤にうまくやられたね。そんなに力を入れたような投球じゃなかったけどね。まあ切り替えて。また明日行きましょう」。そういうことだ。

もちろん、敗れた悔しさはある。現に6点の大量ビハインドを追いかけた九回も、多くの選手がベンチで声を出していた。その諦めない姿勢は必ず、次戦につながる。つなげなければならない。

勝利を手繰り寄せるポイントはやはり、いかに自分たちのペースに引き込めるかだろう。今季のホークスなら「先取点」を奪うことだ。レギュラーシーズンは、このパターンで87勝中59勝を記録した。王会長も「明日は先制点を取ろう」と拳を握り鼓舞していた。

さらに六回終了時にリードしていた試合は67勝4敗で、9割4分4厘の圧倒的な勝率を誇る。藤井、松本裕、杉山と自慢の中継ぎ陣を投入できる展開に持ち込めるかどうかが、CS突破の鍵となるのだろう。

セ・リーグは阪神が無傷の3連勝でCSを突破し、一足先に日本シリーズ進出を決めた。セ界王者の待つ頂上決戦へ。歩みを止めている場合ではない。（石田泰隆）