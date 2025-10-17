鹿児島県西之表市・馬毛島の基地建設現場で今月13日、工事作業員が両手の指を切断した事故を受けて、国は工事の一部を中止していましたが、18日から再開することになりました。

県や九州地方整備局によりますと、馬毛島の滑走路の工事現場で今月13日、クレーン後部のドラムに巻かれたワイヤーを巻き直していた30代の男性作業員が、両手の指を挟み、指を複数切断しました。

県によりますと、国は、県に対して事故の経緯について情報提供し、▼事前に作業手順を検討していなかったことや、▼現場の指揮命令系統が不明確だったことなどが原因だったとの見解を示しました。

その上で、▼ワイヤーの巻き直しのようなイレギュラーな事象が起きた時は責任者に報告し、作業手順を見直すなどの再発防止策を示したということです。そして、国から県に対し、中止していた工事を18日から再開すると連絡があったというこです。

馬毛島の基地建設工事では、先月も作業船と漁船が衝突する事故があったばかりです。このため、県は国に対し、再発防止策を作業員に周知徹底し、工事の安全確保に万全を期すよう申し入れたということです。

・