　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比440円高の4万7990円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては407.85円高。出来高は1万5821枚となっている。

　TOPIX先物期近は3197.5ポイントと前日比30ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.06ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47990　　　　　+440　　　 15821
日経225mini 　　　　　　 47995　　　　　+445　　　252982
TOPIX先物 　　　　　　　3197.5　　　　　 +30　　　 13258
JPX日経400先物　　　　　 28820　　　　　+310　　　　1514
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　+6　　　　2587
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース