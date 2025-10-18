日経225先物：18日0時＝440円高、4万7990円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比440円高の4万7990円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては407.85円高。出来高は1万5821枚となっている。
TOPIX先物期近は3197.5ポイントと前日比30ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.06ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47990 +440 15821
日経225mini 47995 +445 252982
TOPIX先物 3197.5 +30 13258
JPX日経400先物 28820 +310 1514
グロース指数先物 706 +6 2587
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース