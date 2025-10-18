マダムシンコでおなじみの信子さん（73）が19歳年下のイケメン夫を紹介。ヒコロヒーらが「かっこいい！」と歓声を上げた。

【映像】73歳マダム信子の19歳年下イケメン夫（出会った23歳当時の写真も）

10月17日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#7が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回は年間売上50億円以上の「マダムブリュレ」生みの親・マダム信子さん（73）の終活に密着。取材スタッフは兵庫県・神戸市にある信子さんの自宅マンションを訪問した。

信子さんは19歳年下の夫・幸治さん（53）と2人暮らし。幸治さんが登場すると、大沢は「えー！年下！？」と衝撃。ヒコロヒーは「かっこいい！」と声を上げ、大沢は「19歳年下ってすごくないですか？」と年の差に驚いた。

のちに夫となる幸治さんと運命的な出会いを果たしたのは、信子さんが銀座高級クラブを経営していた43歳の時。アルバイトの面接を受けに来たのが幸治さんだった。幸治さんは「カバン持ちでずっとついて行った」「その時に転がり込んで」と回顧。そこから19歳差のお付き合いがスタートしたという。