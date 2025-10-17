日本代表の森保一監督が１７日、広島―ＦＣ東京戦（０△０）を視察した。ブラジルに歴史的勝利後、初のＪリーグ視察となった森保監督は「（知人友人などから）いっぱいメッセージはきました。親善試合でもなかなか勝てる相手ではないと思いますし、そこはこれまでやってきたことの自信、新たな成長の自信になる試合だったと思います。ただ、親善試合ですし、相手はベストメンバーではなかった。公式戦で勝つことに向け、我々はまだまだ成長しなければいけない。常に高みを目指して、志を持って成長するということは忘れてはいけない」と話した。

またブラジル戦でフル出場し、勝利に貢献したＤＦ鈴木淳之介について問われると、そのプレーぶりを「予想以上でした」と評価した。今年６月に代表デビューした２２歳は、ブラジル戦が国際Ａマッチ３試合目。対人守備で粘り強い対応を見せると、後半はチェルシーの１８歳ＦＷエステバンとのマッチアップで後手を踏むシーンもあったが、フル出場で勝利に貢献した。そんな鈴木淳を、森保監督は「この短期間で変わってきてると思いますね。（相手への）当たり方とか、まだまだだ、（相手との）距離感とか、もっと詰められるところ、出ないといけないかな、というところもあるとは思うんですけど、すでにバトルのところは変わってると思います」と急成長ぶりを認めた。

鈴木淳は７月に湘南からデンマーク１部コペンハーゲンに移籍し、新天地ではまだ欧州ＣＬを含めて４試合のみの出場。「Ｊリーグの選手が国際試合で成長する、１試合、１つの経験で大きく変わっていく、ということは、たくさん見てきている。そういう意味では、淳之介は（６月に）１試合、インドネシア戦に起用させてもらって、ヨーロッパに行った。彼の出てる試合は全部見ている。私自身も、スタッフ全体としても。そこで変わっていくっていうところは、見させてもらった」と代表初選出からの変化も感じているという。コペンハーゲンでも、試合終盤でもつなぎのシーンで落ち着いたプレーを見せるなど、その潜在能力の高さは感じ取っている模様だ。

一方、ブラジル戦に向けては「痛い思いをしたとしても、それがまた次に生きる。それが本人のためにも、所属クラブのための、代表のためになると思って送り出した部分はある。その中で、想像以上でした」と語った森保監督。主力に負傷者が多いセンターバックに現れた新星の成長を喜び、さらなる成長を期待していた。