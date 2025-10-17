福井県あわら市で１７日に行われた竜王戦七番勝負第２局は藤井聡太竜王が佐々木勇気八段に勝利し、シリーズ２連勝とした。

対局後、藤井竜王と挑戦者の佐々木八段が卓球を楽しむ珍しい一幕があった。（東京デジタル編集部）

夜に対局が行われた温泉旅館「美松」を出た棋士らは、近くの宿泊施設「清風荘」へ移動し、「３０分くらい楽しみましょう」とラケットを手にした。佐々木八段は運動神経抜群で、藤井竜王は「中学の体育で卓球をしたくらい。全く自信がないです」と謙遜した。

藤井竜王は佐々木八段とダブルスを組み、あわらの地で「ドリームチーム」を結成。服部慎一郎七段、冨田誠也五段のチームらと対戦すると、藤井竜王は広い守備範囲で機敏に卓球台をカバーし、バックハンドのフリックで得点を重ねるなど、卓球のうまさに周囲は驚きの声をあげていた。

藤井竜王はダブルスやシングルスで８連勝するなど、将棋以外の分野で実力を見せつけた。「３０分」の予定が、いつしか「３時間」が経過。ほどよく汗を流した藤井竜王は「普段は全く運動をしないので、いい運動になって楽しめました」と笑顔だった。

竜王戦七番勝負は今後も続くため、藤井竜王と佐々木八段のシングルスでの対戦は行われなかった。竜王戦第３局は１０月３１日、１１月１日に京都市の仁和寺で行われる。（吉田祐也）