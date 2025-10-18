声優・伊東健人、ポニーキャニオンに移籍「さまざまなご縁があり…」 移籍第1弾EPリリース＆3rd LIVE開催決定
声優・アーティストとして活動中の伊東健人が、誕生日のきょう18日、ポニーキャニオンへ移籍することを公式YouTubeチャンネルにて発表した。それに伴って、移籍第1弾となる3rd EP「ShAdow」を2026年1月21日にリリースする。
【写真】さわやか！やさしくほほ笑む伊東健人
今回のEPのテーマは「他者に見せている表向きの部分ではなく、本来の自分や本能」となっており、ジャンルの異なる楽曲4曲が収録される。それぞれの楽曲を提供した作家陣は、1曲目「Answer」は大和、2曲目「MeAningless」はzakbee、ほか小林私、buzzGと伊東と馴染みのあるメンバーが参加。
また、ポニーキャニオンのECサイト「きゃにめ」限定でCDもリリースされる。CDは4曲に加えて、Kent Ito 2nd LIVE“River at Sunrise”LIVE CD(8曲)と、ジャケット写真撮影時のアナザーカットを収録したブックレットが封入されたパッケージとなっている。
さらに『Kent Ito 3rd LIVE “Uncertain”』と新曲発表ライブ“Recent”が12月28日に東京・Kanadevia Hall(旧TOKYO DOME CITY HALL)にて開催されることも解禁された。バックバンドメンバーは2nd LIVEと同じくギターに和賀裕希、ベースにナツメユウキ、ドラムスにゆーまお（ヒトリエ）、キーボードにAkkiが出演。新曲発表ライブには、大和、zakbee、小林私、buzzGがトークゲストとして出演予定となっている。
伊東は、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』観音坂独歩役や、『【推しの子】』雨宮吾郎／ゴロー役、『ヲタクに恋は難しい』二藤宏嵩役などに出演。アーティストとしては2022年にデビューし、昨年3月には、2枚目のEPとなる『咲音』をリリースしている。
■伊東健人 コメント
さまざまなご縁があり、この度ポニーキャニオンからデビューすることになりました。
これらも全て、今まで僕と仕事で関わってくれた皆様…そして作品や音楽を通して色んな風景を一緒に見て来てくださったファンの皆様のおかげです。
全ては巡り合わせなんだって、実感したこの準備期間でした。
またここに、色んな方々が一息つける場所、または逃げ場、遊び場、または心の明かりを灯せる場所…そんな場所を建てていけたらと思います。
末長くよろしくお願いします。
■大和 コメント
個人的な話になりますが、僕が今の事務所に入って初めて作った曲を歌っていただいたのが伊東さんで、勝手に強い思い入れを抱いておりました。
そんな伊東さんの新たな門出に、こうしてお話を頂けた事がすごくうれしいです。気合を入れて、一緒に最強の曲を作りたいと思います！
■zakbee コメント
また一緒に曲作り出来る事をうれしく思います。踊れる曲！とオーダーをもらい、ならばと僕のジプシールンバ調ギターをKANさんにベース・ミュージックにしてもらいました。
歌詞は伊東さんと一緒に(ってほぼ伊東さんが書いたけど笑) 伊東健人らしい大人なダンスミュージックになったと思います。乞うご期待！
■小林私 コメント
伊東健人さんに曲書いていいことになりました。やったぜ
事前にこんなイメージです！と言葉を頂きつつ、想定の曲で挙げられたのが小林私の曲だったのでホナ…と書かせていただいたところマジで難しいのをぶん投げてしまった。イトケンが難しい曲歌ってるの聞きたくて…
このコメント書いてる段階では全然まだナシになる可能性あってすごい。
■buzzG コメント
健ちゃんと「俺たちボカロPデビューめっちゃ近いよね〜。」なんて話をしてから約15年、まさか声優になった彼にオリジナル楽曲を書き下ろすことになるとは。不思議と縁は巡り巡るものだなあ、と感慨深い気持ちになりました。楽曲の行く末がとても楽しみです。
