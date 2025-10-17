タレント・菊地亜美が１７日、フジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。北海道で郵便局の局長だった父親が６０歳で退職し、２年前に母とともに東京で暮らすようになり、驚きの第二の人生をスタートさせたことを明かした。

ある日、父親が「東京でやること決めたから」とエキストラ事務所に入った（登録）したことを報告したそうで、「バカリズムさん脚本のドラマの撮影とかＣＭの撮影に行ってる。すごい出始めたんです」と売れっ子ぶりを説明。親に子供の面倒を見てもらおうとしたところ、父親が仕事でなかなか都合がつかないことが増えてきたという。

番組では、実際に父親が出演しているＣＭを紹介。この日のゲストの中尾明慶が指原莉乃、椎名桔平と出演する「ハウスメイト」のＣＭにも出演しており、菊地が「ここ、中尾さんと２ショット！あれ、うちのお父さん！」と明かすと、中尾は「ええっ？！」と仰天。ニューヨーク・屋敷が「カッコイイ、お父さん」ええっ、これは売れるわ」、中尾も「お父さん、イケメン！」と驚いた。中尾が不動産屋さん、菊地の父が大家さんという設定で、ベランダで２ショットになっていた。

菊地はさらに「Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓもいってるの」と中尾が妻・仲里依紗と夫婦で出演していたウーバーの別ＣＭに出ていることを明かすと、中尾は「えっっ？！」。「今（放送されてる）の、出てるんですよ」と明かし、サラリーマン姿の中年男性が父親だと明かすと、中尾は「ヤバい〜！（仕事奪われる）」と驚き、スタジオに笑いが起こっていた。