¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¡Ö¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤¿¡×Á°È¾°ïµ¡¤òÌÔ¾Ê
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡¿À¸Í0-0¼¯Åç¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë
¡¡»Ë¾å2¥¯¥é¥ÖÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¦¼Ô¡¦¿À¸Í¤Ï¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¾¡¤ÁÅÀ5º¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃúÇ«¤Ë¾¯¤·¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤È¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡FWµÜÂåÂçÀ»¤ÏÁ°È¾27Ê¬¤Î¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤òÌÔ¾Ê¤·¤¿¡£ÂçÇ÷¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£ÈÓÌî¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¥¨¥ê¥¤¬¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤À¤¬·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¡£²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï·è¤á¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È¤¢¤È1Êâ¡É¤¬¡È¤¢¤È1Êâ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É´¶³Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦1²ó¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£»Ä¤ê4»î¹ç¡£´ñÀ×¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£